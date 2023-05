Sinopsis XO, Kitty, Serial Netflix yang akan Tayang 18 Mei 2023

TEMPO.CO, Jakarta - XO, Kitty serial spin-off dari film To All The Boys bergenre komedi romantis. Mengutip IMDb, film yang ditulis oleh Jenny Han itu dijadwalkan tayang di Netflix pada 18 Mei 2023. Mengutip Netflix Life, XO, Kitty dibintangi Anna Cathcart, Choi Min Young dan Anthony Keyvan. Film itu menyajikan romansa anak remaja.

Sinopsis XO, Kitty

X

Berawal dari kisah cinta yang baru terungkap saat seorang remaja bernama Kitty Song (Anna Cathcart) bertemu kembali dengan pacar jarak jauhnya, Dae (Choi Min Young) di sebuah sekolah di Seoul, Korea Selatan.

Sebelumnya, di film To All The Boys, Kitty adik dari Lara Jean (Lana Condor) diceritakan bertemu dengan Dae saat dalam perjalanan bersama keluarga. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan jarak jauh.

Dalam serial spin-off ini, Kitty diceritakan bertemu dengan Dae lagi. Dia baru saja pindah dari Portland, Amerika Serikat ke Korea Selatan untuk melanjutkan sekolah. Di sekolah yang sama dengan mendiang ibunya.

Namun kepindahannya itu membuat Kitty bertemu dengan Dae, kekasih jarak jauhnya yang diceritakan sebagai remaja berusia 17 tahun. Kitty merasa dirinya sudah paham dengan semua hal yang berkaitan dengan cinta. Namun, belakangan dia menyadari, cinta itu lebih rumit daripada yang dibayangkan. Hal itu dirasakannya saat dia bertemu kembali dengan kekasihnya, Dae. Kitty akhirnya menyadari cinta tak sederhana seperti yang dia pikir sebelumnya.

