6 Hal Menarik Tale of The Nine Tailed 1938 yang Tak Boleh Dilewatkan

TEMPO.CO, Jakarta - Tale of The Nine Tailed 1938 merupakan drama korea bergenre fantasi yang akan tayang di Prime Video, tvN, dan TVING pada 6 Mei 2023. Drama dengan 12 episode ini tayang menggantikan Pandora: Beneath The Paradise. Season kedua dari Tale of Gumiho atau Tale Of The Nine Tailed ini, masih diperankan oleh berbagai aktor berbintang seperti Lee Dong Wook dan Kim Bum.

Sosok gumiho atau rubah berekor sembilan yang terhempas pada tahun 1938, ini akan mengajak penonton untuk berpetualang mengikuti kisah Lee Yeon dan Lee Rang, tentang hubungan berbeda yang terjadi pada tahun yang sebenarnya. Mari simak 6 hal menarik dari Tale of The Nine Tailed 1938 yang tidak boleh dilewatkan berikut ini.

1. Musim Pertama Meraih Kesuksesan yang Gemilang

Tale of the Nine Tailed meraih kesuksesan yang gemilang sejak musim pertama berkat visual, setting, sinematografi, alur, soundtrack, dan bintang berbakat. Drama ini mengisahkan Lee Yeon yang diperankan Lee Dong Wook, terlibat kasus dan membuatnya melakukan perjalanan waktu menuju masa lalu, yakni tahun 1938.

Kemudian, Lee Yeon bertemu dengan Ryu Hong Joo yang diperankan oleh Kim So Yeon, yakni roh penjaga gunung barat dan pemilik restoran kelas atas Myoyeongak pada 1938. Setelahnya, Lee Yeon bertemu dengan adik laki-lakinya yang bernama Lee Rang dan diperankan oleh Kim Bum. Perjalanan dalam dunia masa lalu ini penuh dengan kisah menarik, hingga Lee Yeon harus berusaha keras untuk dapat kembali ke masa kini.

2. Lee Dong Wook Berperan Sebagai Lee Yeon

Lee Dong Wook berperan sebagai Lee Yeon yakni sosok gumiho karismatik dan romantis yang sempat menjadi dewa di Pegunungan Baekdudaegan, kemudian berubah menjadi gumiho atau rubah berekor sembilan dan berwujud sebagai manusia yang tinggal di tengah kota.

3. Kim Bum Berperan Sebagai Lee Rang

Lee Rang diperankan oleh Kim Bum yakni sosok reinkarnasi anak kecil dalam season pertama yang hadir kembali dengan penampilan baru. Lee Rang dalam season kedua ini akan tampil sebagai ketua bandit berambut panjang yang memiliki aura menyeramkan.

4. Ryu Kyung Soo Berperan Sebagai Cheon Mu Young

Cheon Mu Young diperankan oleh Ryu Kyung Soo yakni roh penjaga di gunung timur yang akan berteman dengan Lee Yeon dan Ryu Hong Joo. Perjalanan masa lalu mereka terasa sangat menakjubkan, namun mereka harus tetap berusaha kembali.

5. Kim So Yeon Berperan Sebagai Ryu Hong Joo

Kim So Yeong berperan sebagai Ryu Hong Joo yakni pemilik restoran ternama pada masa 1938, sekaligus mantan Dewi Gunung dari Barat. Karakternya yang cerdik, pemberani, manis, dan petarung yang kuat ini memang memiliki tampilan menonjol dan tatapan tajam.

6. Younghoon The Boyz Berperan Sebagai Pria Misterius

Bukan hanya Kim So Yeon yang akan bergabung dalam season dua Tale of The Nine Tailed 1938, tapi juga Younghoon The Boyz turut tampil dan hadir dalam sesi pembacaan naskah. Younghoon The Boyz akan tampil sebagai pria Joseon misterius dengan pakaian berwarna merah muda.

Nah, itu dia 6 hal menarik Tale of the Nine Tailed 1938 yakni drakor dengan latar kehidupan masa lalu dan konflik menarik para gumiho yang tidak boleh dilewatkan.

