10 Film dan Drakor Kim Go Eun yang Populer, Ada Little Women

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun adalah seorang aktris Korea populer yang lahir pada 2 Juli 1991. Bintang berusia 31 tahun ini memiliki bakat mengagumkan dalam dunia seni peran hingga bisa menarik perhatian banyak orang setelah tampil pertama kali dalam film A Muse pada 2012. Respon positif yang didapatkan Kim Go Eun, membuatnya hadir kembali dalam film Monster pada 2014.

Tawaran berbagai proyek film telah berdatangan setelah Kim Go Eun berhasil debut film, namun Kim Go Eun memutuskan untuk hiatus selama dua tahun akibat kelelahan. Dia kemudian melanjutkan peran di beberapa film dan drama populer hingga meraih rating tinggi. Mari ketahui 10 deretan film dan drakor populer Kim Go Eun berikut ini.

1. Little Women (2022)

Little Women. Foto: Instagram tvn_drama.

Kim Go Eun berperan sebagai Oh In Ju dalam drama Korea Little Women, yakni kakak tertua dari tiga bersaudara yang meyakini bahwa uang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Kemudian, sebuah kasus menimpanya dan membuat In Ju beserta dua adiknya harus berjuang untuk tetap bertahan hidup.

2. Yumi's Cells (2021)

Yumi’s Cells 2. Instagram/@tving.official

Yumi’s Cells merupakan drama Korea yang diperankan Kim Go Eun sebagai Yumi, yakni seorang karyawan biasa dengan sel-sel dalam otaknya yang dapat mengendalikan pikiran, perasaan dan tindakan Yumi. Menariknya, sel otak dalam drama ini berbentuk animasi menggemaskan. Drama ini menceritakan perjalanan kisah cinta Yumi yang tak semulus yang ia harapkan. Yumi's Cell terbagi menjadi dua season, pada season kedua telah tayang di 2022.

3. The King: Eternal Monarch (2020)

The King: Eternal Monarch merupakan drama Korea yang dibintangi Kim Go-eun sebagai Jung Tae Eul, yakni seorang detektif yang dikenali Lee Ji Hun dalam peristiwa pembunuhan ayahnya di waktu kecil. Drama fantasi yang kisahkan dunia paralel ini menampilkan Lee Ji Hun yang diperankan oleh Lee Min Ho sebagai sosok Kaisar Kerajaan di dunia paralel Korea.

4. Hero (2020)

Hero dibintangi oleh Kim Go Eun sebagai Seol Hee, yakni dayang terakhir dinasti Joseon yang menyaksikan kematian permaisuri terakhir. Film dengan banyak adegan aksi ini akan membuat Seol Hee dan Ahn Jung Geum mempelajari rencana perjalanan Ito Hirobumi, sehingga mereka bisa membalaskan dendam atas meninggalnya permaisuri Ahn Jung Geun.

5. Tune in For Love (2019)

Tune in For Love merupakan film Korea Kim Go Geun sebagai Mi Soo, yakni seorang pekerja paruh waktu di sebuah toko roti. Kemudian, Mi Soo bertukar cerita dengan Hyun Woo di sebuah program radio. Semenjak saat itu, keduanya bertemu beberapa tahun kemudian namun tidak bisa memiliki hubungan lebih dari teman.

6. Sunset in My Hometown (2018)

Kim Go Eun membintangi film Sunset in My Hometown sebagai Sun Mi, yakni teman sekelas Hak Soo. Sosok rapper bernama Hak Soo ini tidak populer, hingga membuatnya harus kembali ke kampung halaman di Byeonsan. Berkat pertemuan teman sekelas tersebut, keduanya semakin dekat.

7. Canola (2016)

Canola merupakan film Kim Go Eun sebagai gadis bernama Hye Ji yang hilang saat kecil. Kemudian setelah 12 tahun lamanya, Hye Ji bertemu dengan neneknya kembali di Pulau Jeju. Keduanya kembali hidup bersama dan menyesuaikan diri untuk saling menyayangi.

8. Cheese in the Trap (2016)

Cheese in the Trap merupakan drama Korea yang dibintangi Kim Go Eun sebagai Hong Seol, yakni seorang mahasiswa realistis yang harus bekerja paruh waktu dan menafkahi hidupnya sendiri. Kemudian, Hong Seol bertemu dengan Yoo Jung yang secara tiba-tiba mengajaknya berkencan.

9. Goblin (2016)

Film drama Korea, Goblin. youtube.com

Guardian The Lonely and Great God atau Goblin merupakan serial drama Kim Go Eun sebagai Ji Eun Tak yang membuat namanya populer di seluruh penjuru dunia. Goblin mengisahkan Ji Eun Tak yakni seorang siswa SMA yang memiliki indra keenam. Kemudian, tanpa sengaja Ji Eun Tak memanggil Kim Shin yaitu seorang goblin abadi yang tidak bisa mati sebelum menemukan cinta sejati.

10. Monster (2014)

Monster merupakan film Kim Go Eun sebagai Bok Soon, yakni sosok pemarah seperti monster. Bok Soon merupakan sosok pekerja keras yang berusaha membuka stand jajanan untuk menafkahi diri sendiri dan adik perempuannya. Kemudian, Tae Soo membunuh adik perempuannya, sejak saat itu Bok Soon berusaha membalaskan dendam dan membunuh Tae Soo.

Nah, itu dia 10 deretan film dan drakor populer Kim Go Eun yang berhasil populer mendapatkan rating tinggi, berkat usaha dan kerja kerasnya membintangi berbagai karakter menarik.

Nur Qomariyah | berbagai sumber

