Sinopsis The Good Bad Mother, Drama Terbaru Netflix yang Dibintangi Lee Do Hyun

TEMPO.CO, Jakarta - The Good Bad Mother adalah drama Korea terbaru yang dibintangi oleh aktor ternama Lee Do Hyun dan Ra Mi Ran. Mengangkat tema tentang keluarga, drama ini menceritakan tentang kisah seorang ibu tunggal yang merawat anaknya hingga dewasa. Karya garapan Drama House ini tayang di saluran TV lokal Korea Selatan, JTBC, dan dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming online Netflix.

Drama Korea yang memiliki total 14 episode ini bergenre drama, komedi, dan kehidupan sehari-hari. The Good Bad Mother merupakan drama hasil arahan dari sutradara Sim Na Yeon yang telah membuat berbagai drama populer. Mulai dari Beyond Evil, At Eighteen, hingga School of Hip Hop.

Lantas, bagaimana alur cerita dari drakor yang dibintangi Lee Do Hyun ini? Simak rangkuman informasi dari sinopsis The Good Bad Mother berikut ini.

The Good Bad Mother

Judul drama: The Good Bad Mother

Judul dalam bahasa Korea: (Nappeun-eomma)

Genre: Drama, Comedy, Slice of Life

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Jumlah episode: 14 episode

Durasi: 70 menit per episode

Jaringan tayang: JTBC, Netflix

Jadwal tayang: Rabu dan Kamis

Tayang perdana: 26 April 2023

Pemeran Utama: Lee Do Hyun, Ra Mi Ran, Ahn Eun Jin

Penulis skenario: Bae Sa Yeong

Sutradara: Shim Na Yeon

Rumah produksi: Drama House, SLL, Film Monster

Sinopsis The Good Bad Mother

The Good Bad Mother. Dok. Netflix

The Good Bad Mother mengangkat cerita tentang hubungan ibu dan anak sebagai tema utamanya. Dikisahkan, Jin Young Soon adalah seorang ibu tunggal dari anak laki-laki satu-satunya yang bernama Choi Kang Ho. Sehari-hari, dia mengurus peternakan babi untuk menghidupi keluarga kecilnya.

Pada awalnya, Young Soon adalah istri dari Choi Hae Sik yang juga merupakan pengelola peternakan babi yang cukup mapan. Sayangnya, sang suami harus meregang nyawa setelah dihabisi oleh kumpulan orang yang ingin melakukan penggusuran pada peternakannya. Akibat tragedi tersebut, Young Soon pun harus menjalani kehamilan anak pertamanya seorang diri, tanpa suami. Dia bahkan mengasuh dan merawat anaknya seorang diri.

Dia memiliki gaya didikan yang berbeda akibat peristiwa menyedihkan di masa lalu. Pada awalnya, dia tak ingin jika anaknya tumbuh menjadi seseorang yang tak berdaya dan mudah menyerah seperti dirinya di masa lalu.

Young Soon memilih untuk menjadi ibu yang buruk dan terus bersikap keras dan tegas kepada Kang Ho. Dia hanya ingin agar anaknya menjadi pribadi yang disiplin dan kuat. Berkat didikan disiplin tanpa ampun ini, Kang Ho akhirnya bisa tumbuh menjadi seseorang yang sukses. Dia juga menjadi jaksa terkemuka yang disegani banyak orang karena kepribadiannya yang dingin.

Tak hanya itu, Kang Ho juga memilih untuk menjauh dari ibunya untuk mengejar kariernya sebagai seorang penegak hukum. Kepergiannya ini juga dilakukan untuk menutupi salah satu rahasia besar yang disimpannya selama ini.

Suatu hari, Kang Ho mengalami suatu kecelakaan. Dia terluka cukup parah dan harus menderita amnesia atau hilang ingatan. Tragedi tersebut juga ternyata berhasil mengubah perilaku Kang Ho. Sang Jaksa yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang sangat dingin justru kembali menjadi anak kecil yang berusia tujuh tahun.

Kang Ho juga akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup bersama sang ibu. Demi mengembalikan sosok Kang Ho yang dulu, Young Soon juga terpaksa kembali menjadi ibu yang buruk di hadapan anaknya.

Di kampung halamannya ini, Kang Ho juga bertemu dengan Mi Joo, teman masa kecil sekaligus mantan kekasihnya saat remaja. Pertemuan kembali keduanya ternyata mengubah kehidupan mereka sedikit demi sedikit.

RADEN PUTRI

