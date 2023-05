Popularitas One Piece, Berikut Profil Monkey D. Luffy Pemimpin Bajak Laut Topi Jerami

TEMPO.CO, Jakarta - One Piece adalah salah satu anime dan manga paling populer di dunia. Cerita One Piece berpusat pada petualangan seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy, yang ingin menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun legendaris yang disebut One Piece.

Seperti dilansir dari laman dbpedia.org, One Piece merupakan serial manga yang berasal dari Jepang dan ditulis serta diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Serial manga One Piece mulai dipublikasikan pada Juli 1997 oleh Shueisha Shonen Manga yang terbit secara berkala mingguan dalam majalah Shonen Jump.

Cerita One Piece dimulai dengan Luffy yang mendapatkan kekuatan buah iblis, yang membuat tubuhnya menjadi karet dan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam perjalanannya, Luffy bertemu dengan banyak sekutu dan musuh, serta menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan.

Salah satu hal yang membuat One Piece sangat menarik adalah dunia yang diciptakan oleh pembuatnya, Eiichiro Oda. Dunia One Piece terdiri dari banyak pulau dan tempat-tempat yang unik, serta dihuni oleh berbagai macam ras dan spesies. Setiap pulau dan tempat memiliki cerita dan karakter yang berbeda-beda, yang membuat dunia One Piece terasa sangat hidup dan menarik untuk dieksplorasi.

Dalam perkembangannya, One Piece telah meraih banyak penghargaan dan menjadi salah satu manga dan anime terlaris sepanjang masa. Seperti dilansir dari laman myanimelist.net, One Piece menjadi serial manga yang memiliki penjualan komik terbesar di dunia dengan jumlah 500 juta salinan yang tersebar di 61 negara di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, One Piece adalah cerita yang sangat menarik dan memiliki penggemar yang setia di seluruh dunia. Dunia yang unik dan karakter-karakter yang kuat membuat cerita ini menjadi salah satu yang paling diinginkan untuk dieksplorasi. Cerita ini juga mengandung nilai-nilai positif dan mengajarkan kita untuk berjuang untuk hal yang benar, yang membuatnya sangat relevan dan berarti bagi banyak orang.

Profil Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy merupakan nama kapten dari Bajak Laut Topi Jerami sekaligus tokoh utama dalam serial One Piece. Seperti dilansir dari laman myanimelist.net, Luffy merupakan salah satu orang yang telah memakan buah iblis atau Gum Gum Fruit berjenis Hito Hito no Mi yang menyebabkan dirinya memiliki kemampuan tubuh yang elastis.

Luffy merupakan anak dari Monkey D. Dragon, yang merupakan pemimpin dari kelompok Revolutionary Army dan juga merupakan kriminal yang paling dicari. Sementara itu, kakeknya merupakan Pahlawan dari kelompok The Marines, yakni Admiral Monkey D. Garp.

Selain itu, Luffy memiliki mimpi untuk menemukan harta karun One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, Luffy mengetahui bahwa dirinya harus mengalahkan banyak musuh yang kuat, termasuk World Government dan pahlawan masa kecilnya, yakni Shanks.

Kapten bajak laut yang lahir pada 5 Mei tersebut merupakan karakter yang dikenal memiliki nafsu makan yang tidak terhentikan, karakter tersebut sering dijumpai dalam serial manga Jepang yang menggambarkan karakter pahlawan pria atau petualang yang memiliki hati baik. Namun demikian, nafsu makan yang besar tersebut merupakan buntut dari kemampuan elastis yang membuat perut Luffy menjadi elastis juga.

Dalam dunia One Piece, karakter yang dicari dan dianggap kriminal oleh World Government memiliki bounty yang akan menjadi semakin besar seiring kesulitan untuk menangkap karakter tersebut. Luffy memiliki bounty sebesar 3 miliar berries, dengan kata lain siapapun yang dapat menangkap Luffy akan mendapatkan hadiah sebesar 3 miliar berries.

