Kisah The Rock, Jago Gulat WWF Jadi Aktor Laga Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2 Mei merupakan hari kelahiran aktor asal Amerika Serikat dan mantan pegulat profesional, Dwayne Johnson. Dikenal sebagai The Rock, lahir pada 2 Mei 1972 di Hayward, California, Amerika Serikat.

Mengutip dari britannica.com, Johnson dibesarkan dari keluarga gulat. Pasalnya Kakek dari pihak ibu, Peter Maivia merupakan pegulat profesional era 1960-an dan 70-an. Sedangkan ayah Johnson, "Soulman" Rocky Johnson, bekerja di sirkuit dan kotak gulat regional Amerika.

Awalnya Johnson muda lebih menyukai lapangan hijau dari pada matras. Ia beralih ke gulat setelah cedera yang memotong karirnya di Liga Sepak Bola Kanada. Johnson kemudian bergabung dengan World Wrestling Federation (WWF). Ia memulai debutnya pada 1996 sebagai Rocky Maivia, nama yang memberikan penghormatan kepada ayah dan kakeknya.

Mengutip dari imdb.com, Johnson sempat bergabung dengan kelompok pegulat elit lain yang dikenal sebagai "Corporation" dan memulai perseteruan yang tak terlupakan dengan Steve Austin. The Rock juga terlibat dalam serangkaian permusuhan dengan bintang-bintang besar WWE, yang kemudian merebut gelar juara dunia pertama dari beberapa gelar pada 1998.

Melansir dari lama resmi WWE, pria dijuluki The Brahma Bull ini telah memenangkan delapan WWE Championships. Ia juga memenangkan Kejuaraan Interkontinental dalam beberapa bulan setelah pertama kali menginjakkan kaki di WWE.

Johnson juga dijuluki The Great One, The People's Champion dan The Most Electrifying Man in All of Entertainment. Namun demikian, Johnson mengambil cuti untuk membintangi film The Mummy Returns (2001).

Penampilannya tersebut menandakan tahap baru dalam karirnya. Terbukti ia tampil di beberapa film, seperti The Scorpion King (2002), Rundown (2003), GI Joe: Retaliation (2013),Pain & Gain (2013), Fast & Furious 6 (2013), Furious 7 (2015), Ballers (2015) dan The Fate of the Furious (2017).

Johnson juga muncul di hiburan keluarga, seperti The Game Plan (2007), Tooth Fairy (2010), dan Journey 2: The Mysterious Island (2012). Johnson kemudian berperan sebagai tokoh mitologi Yunani di film Hercules (2014), lalu berperan sebagai petugas pemadam kebakaran dalam film aksi San Andreas (2015). Tahun berikutnya ia menjadi lawan main komedian Kevin Hart dalam komedi "Central Intelligence".

Selain itu, Johnson memberikan suaranya di "Moana", sebuah film animasi oleh Disney. Pada 2017 ia membintangi Baywatch dan Jumanji: Welcome to the Jungle, yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Chris Van Allsburg.

Tahun berikutnya Johnson memerankan seorang ayah di film aksi Skyscraper, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Jumanji: The Next Level (2019). Pada 2021 dia membintangi Emily Blunt Jungle Cruise. Lalu berpindah ke Black Adam, sebuah film superhero DC Comics 2022.

The Rock pernah menjadi pembawa acara serial televisi The Hero dan TV The Titan Games. Terakhir muncul di Young Rock (2021), serial komedi tentang hidupnya.

