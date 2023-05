Kecam Pernyataan Saksi Ahli di Sidang Hak Cipta Lagu, Ed Sheeran: Aksi Kriminal

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran jalani sidang minggu kedua terkait tuduhan pelanggaran hak cipta lagu Thinking Out Loud, pada Senin, 1 Mei 2023. Penyanyi Inggris tersebut tidak terima dan menyebut saksi ahli sebagai kriminal pada sidang tersebut.

Ed Sheeran Bantah Pernyataan Saksi Ahli

Pada sidang kedua terkait tuduhan pelanggaran hak cipta atas lagu Marvin Gaye yang berjudul Let's Get It On, Ed Sheeran memberikan pembelaannya atas pernyaataan Alexander Stewart, saksi ahli untuk lagu Let's Get It On. "Jika aku bisa berkata jujur. Aku pikir yang dia lakukan di sini merupakan aksi kriminal," tutur sang penyanyi, dikutip dari Los Angeles Times.

Mengutip New York Times, Ed Sheeran bersikeras bahwa lagu buatannya tidak mungkin hasil plagiat. "Jika saya melakukan apa yang dituduhkan, saya merupakan orang bodoh yang berdiri di atas panggung dengan 20 ribu orang," katanya.

Pengacara Ed Sheeran membela kliennya dengan mengatakan kesamaan progresi musik diperbolehkan untuk para penulis lagu. "Untuk kedua lagu memiliki kesamaan versi da progresi chord yang bebas dilakukan untuk para penulis lagu," ujar Ilene Farkas, dikutip melalui Los Angeles Times.

Kemudian, dikutip dari Billboard, pihak Ed Sheeran menegaskan bahwa dirinya tidak meniru satu bagian pun dalam lagu Let's Get It On. Penyanyi itu malah menyebut Van Morrison sebagai inpirasi terbesarnya dalam lagu Thinking Out Loud. Selain itu, dikutip dari New York Times, lagu tersebut dibuatnya berdua dengan kolaborator bernama Amy Wadge.

Ed Sheeran Sebut Alasan Lagunya Mirip dengan yang Lain

Dalam sidang minggu kedua itu, juri melihat video mash-up lagu Thinking Out Loud dengan lagu Let's Get It On. Dikutip melalui New York Times, Ed Sheeran menyebut bahwa terbatasnya harmoni membuat kebanyakan lagu mudah untuk disesuaikan. "Kebanyakan lagu pop dapat disesuaikan dengan lagu pop lainnya. Anda dapat mulai dengan Let It Be, dilanjutkan No Woman No Cry dan kembali lagi," katanya.

Selain itu, Ed Sheeran turut menyebut tentang lagu-lagu cinta yang saling menyesuikan. Mengutip Billboard, penyanyi berusia 32 tahun itu menyinggung tentang lagu Elvis Presley berjudul Can't Help Falling In Love dengan lagu Whitney Houston berjudul I Will Always Love You yang akan sesuai dengan Thinking Out Loud. "Jika itu lagu cinta, Anda dapat menggabungkannya dengan lagu cinta lainnya," katanya.

