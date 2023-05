Sinopsis Film Men of Plastic, Perjuangan Membuka Klinik Operasi Plastik

TEMPO.CO, Jakarta - Men of Plastic adalah sebuah film Korea yang dirilis pertama kali pada 30 November 2022 di Korea Selatan. Meski begitu, film ini baru tayang di Indonesia secara resmi pada 4 Januari 2023.

Memiliki genre komedi, film Men of Plastic diperankan oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Ma Dong Seok dan Jung Kyung Ho. Mengangkat tema tentang bisnis operasi plastik, Men of Plastic ini ditulis oleh Shin Yeon Shick di bawah arahan sutradara Lim Ji Sun.

Lantas, bagaimana cerita dari film yang disebut dapat mengocok perut para penontonnya ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis film Men of Plastic berikut ini.

Detail Film Men of Plastic

Judul film: Men of Plastic

Judul lain: (Apgujeong Ripoteu)

Tanggal rilis Korea: 30 November 2022

Tanggal rilis Indonesia: 4 Januari 2023

Genre: Petualangan, Bisnis, Komedi, Drama, dan Medis.

Durasi: 1 jam 52 menit

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Produksi: BA Entertainment

Sutradara: Im Jin Soon

Penulis skenario: Shin Yeon Shick

Sinopsis Film Men of Plastic

Men of Plastic bercerita tentang kehidupan seorang pria dewasa bernama Dae Guk. Ia lahir dan besar di sebuah kawasan bernama Apgujeong-dong yang cukup populer di Korea Selatan. Lingkungan tempat tinggal Dae Guk ini berada di daerah Gangnam, Seoul yang terkenal memiliki kehidupan yang glamor dengan ekonomi warganya yang makmur.

Di sisi lain, Apgujeong-dong juga memiliki banyak hal menarik terkait kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu hal yang menyita perhatian adalah banyaknya klinik kecantikan di lokasi ini, termasuk klinik untuk operasi plastik. Hal inilah yang kemudian membuat Dae Guk berkeinginan untuk memulai bisnis klinik operasi plastiknya sendiri.

Suatu hari, Dae Guk secara tidak sengaja bertemu dengan Ji Woo, seorang dokter ahli bedah plastik. Ji Woo sebenarnya dikenal sebagai salah satu dokter bedah plastik yang sangat berbakat di kawasan tersebut. Sayangnya, dia harus kehilangan lisensi medis dan izin praktiknya karena kasus pencemaran nama baik yang mencatut namanya.

Dae Guk yang memang memiliki keinginan untuk membuka klinik operasi plastik pun menemukan ide untuk mengawali kariernya di dunia klinik kecantikan. Ia akhirnya membujuk Ji Woo agar mau bekerjasama dengannya. Ia bahkan rela melakukan berbagai cara agar mantan dokter tersebut bersedia menjadi partnernya dalam mewujudkan impian membuka bisnis operasi plastik terkemuka di Apgujeong-dong, Gangnam, Seoul.

Setelah berbagai cara, Dae Guk akhirnya berhasil membujuk Ji Woo dan membuka klinik operasi plastik pertamanya di Apgujeong. Lantas, apakah keinginan Dae Guk untuk memimpin industri bedah plastik di kawasan tersebut tercapai?

Daftar Pemain Men of Plastic

Men of Plastic diisi oleh deretan aktor dan aktris ternama asal Korea Selatan. Salah satunya adalah Ma Dong Seok, aktor Korea yang pernah bermain dalam film Marvel, The Eternals. Berikut daftar pemain film Men of Plastic lainnya.

Ma Dong Seok sebagai Dae Guk. Jung Kyung Ho sebagai Ji Woo. Oh Na Ra sebagai Mi Jung. Oh Yeon Seo sebagai Gyu Ok. Choi Byung Mo sebagai Cho Tae Chun. Jung Ji So sebagai Anak Dae Guk. Kim Chang Hyung. Cha Woo Jin.

RADEN PUTRI

