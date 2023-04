Mengenal Lee Do Hyun, Aktor Drama The Good Bad Mother

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Do Hyun aktor asal Korea Selatan yang lahir di Gimpo, Gyeonggi pada 11 April 1995, dikutip dari IMDb. Dia aktor muda yang populer dan telah membintangi beberapa drama populer. Kini ia membintangi drama The Good Bad Mother.

Dalam drama tersebut Lee Do Hyun berperan sebagai Kang Ho, dikutip dari Soompi. Seorang anak yang tumbuh menjadi jaksa terkemuka dengan kepribadian dingin. Ia meninggalkan ibunya, tapi ketika kehilangan ingatan karena kecelakaan.

Profil Lee Do Hyun

Mengutip My Drama List, Lee Do Hyun aktor di bawah naungan Yuehua Entertainment yang memulai debut aktingnya pada 2017. Dia terkenal karena perannya dalam Hotel de Luna dan Sweet Home. Ia menyelesaikan pendidikannya dari program film dan teater, Universitas Chung-Ang.

Hyun memulai debut aktingnya membintangi drama pendek Prison Playbook pada 2017. Ia mengambil peran sebagai Jung Kyung Ho. Pada tahun berikutny, ia kembali membintangi Still 17 dan berperan sebagai atlet dayung di sekolah menengah. Dalam perannya tersebut ia dinominasikan sebagai Character of the Year dalam ajang SBS Drama Award pada 2018.

Ia mendapat peran utama dalam drama 18 Again pada 2020. Peran tersebut membawa ia memenangi penghargaan Aktor Pendatang Terbaru Terbaik di acara Baeksang Awards ke-57. Ia juga mendapat peran utama dalam film produksi Netflix Sweet Home yang diadaptasi dari webtoon.

Lee Do Hyun telah mendapat beberapa penghargaan selama karier aktingnya, termasuk Best New Actor pada Penghargaan Akting KBS pada 2019. Penghargaan untuk penampilannya dalam Hotel Del Luna. Dia juga telah menjadi model untuk merek terkenal antara lain Nike, Calvin Klein.

