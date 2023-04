Profil Pemeran Utama Dr. Romantic 3, Siapa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Dr. Romantic mengeluarkan season ketiganya, tayang pada 28 April 2023, dikutip Korean Drama List. Dr. Romantic 3 disutradarai oleh Yoo In Sik. Naskahnya ditulis oleh Kang Eun Kyung. Drakor ini tayang tiap Jumat dan Sabtu. Dr. Romantic 3 juga masih diperankan oleh Han Suk Kyu sebagai Teacher Kim, Ahn Hyo Seop sebagai Seo Woo Jin, Lee Sung Kyung sebagai Cha Eun Jae.

Salah satu dari tiga karakter utama dalam Dr. Romantic 3, Teacher Kim memiliki kepribadian yang tegas, pemarah, dan berdedikasi tinggi. Seo Woo Jin, merupakan dokter muda yang selalu dikejar-kejar utang hingga kisah romansanya yang kompleks. Adapun mahasiswi bernama Cha Eun Jae yang manja dan penakut, namun akhirnya menjadi dokter yang disegani banyak orang.

Pemeran utama Dr. Romantic 3

1. Han Suk Kyu

Han Suk Kyu aktor Korea Selatan lahir di Seoul pada 3 November 1964. Saat menjadi mahasiswa di jurusan Film dan Teater Universitas Dongguk, dia bernyanyi di band pemula folk-rock. Dia mengambil kontrak singkat selama setahun sebagai pengisi suara di KBS, sebelum beralih ke televisi dan akting film.

Setelah debut dalam drama kampus MBC tahun 1990 Our Paradise, ia menjadi bintang sebagai Hong Shik di The Moon of Seoul. Dalam drama Dr. Romantic, Han Suk Kyu berperan sebagai Boo Yong-joo atau Master Kim. Karakter ini diceritakan sebagai satu-satunya spesialis Korea Selatan dengan sertifikat triple board: prosedur medis umum, bedah saraf, dan prosedur medis kardiovaskular.

Master Kim berada di titik tertinggi bidangnya dan terus bekerja di fokus klinis top Seoul sampai episode mengerikan termasuk kematiannya yang lebih rendah mengubahnya.

2. Ahn Hyo Seop

Mengutip Kpoper, Ahn Hyo Seop lahir pada 17 April 1995. Dia aktor Korea, yang juga idola K-Pop yang tergabung dalam grup One O One besutan Starhaus Entertainment. Di bidang akting, Ahn Hyo Seop telah membintangi beberapa film dan drama populer, di antaranya Splash Splash Love (2015), Thirty But Seventeen (2018), Dr. Romantic 2 (2020), Lovers of the Red Sky (2021), dan The Office Blind Date (2022).

Dalam drama Dr. Romantic 3, Ahn Hyo Seop kembali memerankan Seo Woo Jin. Karakter itu diceritakan sebagai dokter muda yang berasal dari keluarga kaya dan terbiasa dengan kehidupan mewah.

3. Lee Sung Kyung

Mengutip KProfiles, Lee Sung-Kyung aktris Korea Selatan yang lahir pada 10 Agustus 1990. Dia telah membintangi sejumlah film dan drama populer, di antaranya Love+Sling (2018), Miss & Mrs. Cops (2019), Sh**ting Stars (2022), dan Call It Love (2023).

Lee Sung-Kyung mengambil peran di Dr. Romantic 3 sebagai Cha Eun Jae. Karakter itu diceritakan sebagai ahli bedah muda yang cerdas dan ambisius.

