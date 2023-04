Profil Dinda Shafay, Kakak Ken Admiral yang Jadi Korban Penganiayaan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Dinda Shafay akhir-akhir ini menjadi perbincangan usai adiknya, Ken Admiral menjadi mahasiswa korban penganiayaan anak seorang perwira polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Kabar kurang mengenakan ini pertama kali diunggah oleh akun bernama @mazzini_gsp pada media sosial Twitter.

Dinda Shafay merupakan seorang selebgram dan Youtuber terkenal yang kerap membagikan tips DIY atau do it yourself.

Lantas, siapa sebenarnya Dinda Shafay? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai profil Dinda Shafay, Kakak Ken Admiral yang menjadi korban kekerasan.

Biodata Singkat Dinda Shafay

Nama lengkap: Dinda Shafayana

Nama panggung: Dinda Shafay

Nama panggilan: Dinda

Tempat lahir: Jakarta

Tanggal lahir: 9 April 2000

Profesi: Youtuber, Selebgram, Influencer, Entrepreneur

Saudara: Adam Favia (Kakak), Ken Admiral (Adik)

Hobi: Traveling, Makeup

Agama: Islam

Zodiak: Aries

Media sosial: @dindasafay (Instagram), Dinda Shafay (YouTube)

Kehidupan Pribadi Dinda Shafay

Dinda Shafayana adalah nama lengkap dari selebgram dan Youtuber populer, Dinda Shafay. Dia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang lahir pada 9 April 2000 di Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Dinda ini merupakan keturunan Aceh yang berasal dari ibunya. Meski begitu, kini Dinda dan keluarganya diketahui tinggal dan bekerja di Medan, Sumatera Utara.

Melalui kanal YouTube pribadinya, Dinda mengaku sering pindah sekolah sedari Sekolah Dasar (SD). Setidaknya dia telah pindah sekolah sebanyak lima kali saat masih SD. Setelah itu, Dinda melanjutkan pendidikannya di SMP Harapan 2 Medan hingga lulus.

Sementara itu, untuk jenjang menengah atas, Dinda sudah pindah sebanyak empat kali hingga bersekolah di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, perempuan berzodiak Aries ini tidak pernah mengungkapkan alasannya yang kerap pindah sekolah.

Sebelum menjadi seorang selebgram dan influencer seperti sekarang, Dinda sudah memulai karirnya melalui media sosial YouTube sejak Oktober 2014 silam. Dia kerap membuat konten yang berhubungan dan banyak dicari perempuan. Mulai dari beauty, tutorial, travel and fun, hingga seputar DIY (do it yourself) things.

Tak hanya itu, kini Dinda juga aktif di media sosial lain, seperti Instagram dan TikTok. Pengikut Instagram Dinda kini bahkan sudah mencapai lebih dari 136 ribu pengikut. Dia juga tak jarang membagikan kehidupan pribadinya dengan menceritakan kisah-kisah di masa lalu.

