Duty After School Berakhir, Ini 5 Film yang pernah Dibintangi Kim Su Gyeom

TEMPO.CO, Jakarta - Duty After School telah berakhir episodenya. Inti kisah dalam serial itu para siswa tahun terakhir sekolah menengah dilemparkan ke arena bertahan hidup dalam semalam. Mereka terpaksa berpartisipasi dalam perang pertama di dunia melawan kekuatan luar angkasa. Para siswa tahun terakhir yang berjuang mempertahankan hidupnya dibintangi oleh aktor, Kim Ki Hae, Choi Moon Hee, Kim Su Gyeom, Yeo Joo Ha, Lee Yeon, Kwon Eun Bin, dan Woo Min Kyu.

Pemeran Duty After School, Kim Su Gyeom menjadi perbincangan penonton berkat perannya sebagai Kwon II-Ha. Kim Su Gyeom merupakan seorang aktor Korea Selatan yang lahir pada 3 Desember 2001, dikutip dari Gold Medalist. Ia memulai debutnya sebagai aktor melalui Love Revolution pada 2020. Dua tahun kemudian, namanya mulai dikenal berkat perannya dalam Weak Hero Class 1.

Film yang pernah dibintangi Kim Su Gyeom

Love Revolution (2020)

Love Revolution serial web komedi romansa remaja Korea Selatan. Serial web itu dibintangi oleh Park Ji Hoon, Lee Ruby, Kim Young Hoon, Jung Da Eun, Im Da Young, Ko Chan Bin, dan Kim Su Gyeom. Serial diadaptasi dari Naver webtoon dengan judul yang sama. Di serial itu Kim Su Gyeom berperan sebagai Namgoong Ji Soo.

A Year-End Medley (2021)

Mengutip Soompi, film ini berkisah tentang orang-orang yang datang ke Hotel Emross dan menjalin hubungan baru. Film itu dibintangi antara lain Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha Neul, Yoon Ah Girls Generation, Won Jin Ah, Lee Kwang Soo, dan Kim Su Gyeom. Film pertama Kim Su Gyeom yang tayang di layar lebar. Dalam film itu, Kim Su Gyeom berperan sebagai Lee Chul Min.

At a Distance, Spring Is Green (2021)

Serial televisi itu mengangkat cerita tentang kelompok mahasiswa muda, Yeo Joon (Park Ji Hoon), Kim So Bin (Kang Min Ah), dan Nam Soo Hyun (Bae In Hyuk). Di serial televisi itu, Yeo Joon mahasiswa tahun pertama yang berpenampilan lucu dan ceria. Meskipun berasal dari keluarga kaya, ia tidak menerima kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Kim So Bin adalah seorang mahasiswa tingkat tiga bersifat tulus dan jujur.

Satu mahasiswa lagi bernama Nam Soo Hyun yang cerdas dan perfeksionis, tapi berada dalam kondisi sulit secara finansial. Ia melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi dirinya, ibu dan adiknya. Adiknya diperankan oleh Kim Su Gyeom sebagai Nam Gu Hyeon, dikutip dari Asianwiki.

Juvenile Justice (2022)

Drama ini mengisahkan tentang Sim Eun Seok (Kim Hye Soo) seorang hakim elite dengan kepribadian tidak terlalu ramah kepada orang lain. Ia ditugaskan ke pengadilan setempat. Di sana, ia melanggar kebiasaan dan mengatur caranya sendiri untuk menghukum para pelanggar. Kim Su Gyeom hadir sebagai kameo dalam episode 3 berjudul Seo Yu-Ri Case.

Weak Hero Class 1 (2022)

Serial televisi ini menceritakan tentang Yeon Si Eun (Park Ji Hoon) sebagai siswa teladan yang mendapat peringkat teratas di sekolah menengahnya. Meskipun secara fisik, Yeon Si Eun seperti anak laki-laki yang lemah, tapi menggunakan kecerdasan, peralatan, dan psikologis ia berjuang melawan kekerasan di dalam dan luar sekolah. Kim Su Gyeom tampil sebagai murid bernama Jeon Young Bin.

