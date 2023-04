Mengenal 5 Pemeran Utama Film The Flash

TEMPO.CO, Jakarta - The Flash diadaptasi dari karakter DC Comics dengan nama yang sama dan bagian dari DC Extended Universe. Trailer The Flash yang disutradarai Andy Muschietti dan ditulis oleh Christina Hodson telah dirilis pada 13 Februari 2023. The Flash film bertema pahlawan super Amerika yang diproduksi Warner Bros itu akan tayang pada 16 Juni 2023.

Pemeran utama The Flash

1. Ezra Miller

Ezra Matthew Miller atau Ezra Miller aktor asal Amerika yang lahir di New Jersey pada 20 September 1992. Sebelum bermain di The Flash, Miller tampil di film Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, dan Justice League.

2. Ben Affleck dan Michael Keaton

Mengutip Britannica, Ben Affleck seorang aktor, sutradara, dan penulis naskah Amerika yang lahir di Berkeley, California, pada 15 Agustus 1972

Dia terkenal karena perannya dalam film-film seperti Good Will Hunting, Armageddon, Pearl Harbor, The Town, dan Batman v Superman: Dawn of Justice. Dalam film The Flash, Ben Affleck berperan sebagai Batman.

Batman juga akan diperankan oleh Michael Keaton. Batman versi Michael Keaton ini diceritakan akan membantu Barry Allen melawan musuh dari semesta lain. Michael Keaton merupakan aktor kelahiran Pennsylvania, Amerika Serikat pada 5 September 1951.

3. Sasha Calle

Sasha Calle aktris kelahiran Boston, 7 Oktober 1995. Mengutip Fandom, dia akan memerankan Kara Zor-El atau Supergirl, sepupu dari Superman yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Ia berkostum mirip Superman.

4. Michael Shannon

Michael Shannon merupakan aktor dan musisi Amerika Serikat yang lahir di Kentucky, pada 7 Agustus 1974. Dalam film The Flash, Shannon akan berperan sebagai Jenderal Zod, musuh bebuyutan Superman.

5. Kiersey Clemons

Kiersey Clemons aktris dan penyanyi yang lahir pada 17 Desember 1993. Di film The Flash ia berperan sebagai Iris Went. Karakter itu diceritakan sebagai seorang jurnalis di Picture News yang menyukai karakter Barry Allen.

