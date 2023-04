Profil J.M Barrie, Novelis Pencipta Kisah Populer Peter Pan & Wendy

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah fantasi abadi dan terkenal dari Neverland akan kembali hadir menghibur penonton dan pembaca setia cerita klasik berjudul Peter Pan & Wendy yang akan dijadwalkan tayang kembali dalam bentuk film. Sebelumnya kisah Peter Pan tercatat telah dua kali dibawa dalam film, yakni pada 1953 dalam bentuk animasi klasik dan pada 2003 dengan bentuk film live-action, dan yang terbaru akan ditayangkan melalui kanal eksklusif Disney+ Hotstar seperti dilansir dari laman imdb.com.

Film yang berjudul Peter Pan & Wendy yang akan ditayangkan pada 28 April tersebut diadaptasi dari novel karya J.M. Barrie. Dalam adaptasi terbarunya tersebut, akan menghadirkan pemeran aktor dan aktris yang telah membintangi banyak film terkenal seperti tokoh utama Peter Pan, Peter yang nantinya dibintangi oleh Alexander Molony.

Sebagai tokoh utama dalam film tersebut, Molony pernah membintangi film berjudul The Reluctant Landlord. Selain itu, ada nama Jude Law yang pernah membintangi film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, yang nantinya akan berperan sebagai musuh utama Peter, yakni Kapten Hook.

Sebelumnya, kisah Peter Pan merupakan kisah fantasi yang dibuat oleh J.M. Barrie dan muncul pertama kali dalam novel berjudul The Little White Bird. Lebih lanjut, kemunculan Peter di novel berjudul The Little White Bird, muncul pertama kali pada bab 13 sampai 18 dengan judul Peter Pan in Kensington Gardens. Awal mula penampilan Peter, muncul sebagai bayi berumur tujuh hari yang terbang dari tempat penitipannya ke Taman Kenshington di London, tempat dimana peri dan burung mengajarkannya cara untuk terbang.

Profil JM Barrie

J.M. Barrie adalah seorang penulis drama dan novel terkenal asal Skotlandia. Ia dikenal luas karena karya terkenalnya, yaitu Peter Pan, yang telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk karya, termasuk drama, film, dan adaptasi buku anak-anak. J.M. Barrie lahir pada tahun 1860 di Kirriemuir, Skotlandia. Ia menghabiskan masa kecilnya di sebuah keluarga yang sangat miskin, tetapi memiliki imajinasi yang kaya.

Inspirasi utama J.M. Barrie dalam menyusun ceritanya datang dari kisah-kisah yang ia dengar dari ibunya dan saudara-saudaranya, dan hal ini nantinya akan mempengaruhi karya-karya terkenalnya. Namun demikian, dilansir dari laman britannica.com, selain kisah dari Ibu dan saudaranya, kematian dari Ibu dan saudaranya memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan Barrie.

Barrie menempuh pendidikan tingginya di University of Edinburgh dan menghabiskan dua tahun bekerja di Nottingham Journal sebelum akhirnya menjadi penulis lepas pada 1885. Sebelum karya fenomenalnya, Peter and Wendy muncul, Barrie telah terkenal terlebih dahulu melalui buku Auld Licht Idylls yang diterbitkan pada 1888 dan berisi kehidupan dari Kirriemuir.

Salah satu karya terkenal J.M. Barrie adalah Peter Pan, yang pertama kali diperkenalkan dalam drama berjudul Peter and Wendy pada tahun 1904. Cerita Peter Pan mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki yang tak pernah tumbuh dewasa, dan kecintaannya pada petualangan, persahabatan, dan fantasi. Karya ini telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk, termasuk buku anak-anak, film, dan teater.

Karya lainnya dari J.M. Barrie termasuk The Admirable Crichton dan Quality Street. Karya tersebut merupakan sebuah drama yang mengisahkan kisah seorang pelayan yang cerdik dan mampu mengatasi situasi-situasi sulit. Sementara Quality Street mengisahkan kisah seorang wanita yang merasa terlupakan, tetapi akhirnya menemukan kembali rasa percaya dirinya.

Meskipun J.M. Barrie telah meninggal sejak tahun 1937, karya-karyanya terus dikenang dan diapresiasi hingga saat ini. Karya-karyanya, terutama Peter Pan, telah menjadi simbol dari imajinasi dan keceriaan anak-anak di seluruh dunia. J.M. Barrie diakui sebagai salah satu penulis cerita anak terbesar dari abad ke-20, dan warisannya dalam dunia sastra terus dikenang hingga saat ini.

