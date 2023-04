Mengenal TLC, Grup Trio Idola Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink dalam saluran atau channel YouTube, The Late Late Show with James Corden mengungkapkan, mereka mengidolakan grup rap dan hip-jop TLC dari Amerika Serikat. Dalam video Blackpink Carpool Karaoke , semua anggota Blackpink menyanyikan lagu TLC, No Scrubs.

Profil grup TLC

TLC grup anggotanya berjumlah tiga perempuan yang terbentuk di Atlanta, Georgia pada 1991. Para anggota TLC, yaitu Tionne T-Boz Watkins, Rozonda Chilli Thomas, dan Lisa Left Eye Lopes. Mereka memulai debutnya sebagai penyanyi melalui Rebel (With a Cause), sebuah lagu album solo Jermaine Jackson, You Said. Satu tahun setelah pembentukannya, mereka merilis album debut, Ooooooohhh… On the TLC Tip.

Merangkum American Songwriter, TLC pernah memenangi Grammy Award sebanyak empat kali. Pada 2002, Left Eye meninggalkan TLC untuk selamanya. Sejak Left Eye meninggal, dua anggota lainnya terus berkarya walaupun formasi mereka tak lengkap.

X

Sebenarnya TLC bukan menjadi nama grup itu. Pada 1990, ketika produser Ian Burke dan kliennya, Crystal Jones memikirkan ide untuk memulai trio hip-hop. Ketiganya pun berkumpul dan membentuk grup yang dikenal sebagai 2nd Nature. Mereka menggaet produser Jermaine Dupri untuk bekerja sama.

Ketiganya kemudian mengikuti audisi dengan Perri Pebbles Reid yang mengoperasikan perusahaan manajemen dan produksinya sendiri, Pebbitone. Setelah melihat Tionne, Lisan, dan Crystal, Reid menyukai mereka, tapi terpikirkan dibenaknya untuk mengubah nama grup menjadi singkatan dari nama anggota, TLC.

Baca Juga: BLACKPINK Tampil dengan Outfit Baru dari Mugler hingga David Koma di Coachella Minggu Kedua

Secara historis, TLC juga berarti Tender Loving Care. Namun, seiring perkembangannya, Tionne dan Lisa meminta Crystal untuk meninggalkannya ketika sedang membahas tentang kontrak. Pada 1991, Tionne dan Lisa menandatangani kontrak dengan Pebbitone dan Perri Reid sebagai manajer TLC.

TLC masih membutuhkan satu anggota lagi untuk bisa menyempurnakan formasi. Mereka menemukan Rozonda Thomas yang memiliki julukan Chilli. Grup itu tetap mempertahankan nama TLC.

Perjalanan karier TLC

Mengutip Encyclopedia, selama perjalanan karier TLC, ketiga anggotanya mengakui, kepercayaan diri menjadi dasar utama sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Ketiganya juga mengaitkan perjuangan mereka dengan keterbatasan dari sisi keluarga inti. Ketiganya juga berjuang mendapat perannya masing-masing dalam TLC.

Saat satu orang sudah berada dalam peran, anggota lainnya menghormati dan menghargainya. TLC berhasil menjadi grup trio dengan perpaduan yang ciamik.

Karyanya dinikmati banyak orang dan dihargai dalam industri musik. TLC merilis single yang semuanya berhasil mencapai puncak Billboard Hot 10, antara lain Creep, Waterfalls, dan No Scrubs. Nama trio rap itu semakin melambung berkat merilis album multiplatinum, Crazy Sexy Cool pada 1994.

Album multiplatinum tersebut juga mendapat sertifikasi Diamond. Sampai sekarang, TLC telah menjual lebih dari 65 juta rekaman dan tampil di acara televisi populer era 90-an, Living Single.

Pilihan Editor: Kang Dong Won Dikabarkan Dekat Rose Blackpink, Berikut 5 Drakor yang Dibintanginya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.