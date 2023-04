8 Drakor Populer Jang Nara, Aktris Korea yang Selalu Terlihat Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Nara merupakan aktris populer legendaris kelahiran 1981 yang berusia 42 tahun, terkenal dengan kemampuan akting, merdu suara, dan wajah baby-face yang dimilikinya. Jang Nara kerap dijuluki sebagai vampir karena terlihat tidak pernah menua. Berbagai drama Korea yang dibintangi Jang Nara selalu berhasil meraih popularitas tinggi.

Karier Jang Nara sebagai aktris cukup melejit, hingga berhasil meraih penghargaan setelah membintangi berbagai judul drama Korea sebagai peran utama. Jang Nara selalu berhasil memerankan setiap karakternya dengan baik. Untuk itu, mari simak 8 drakor populer Jang Nara di bawah ini.

1. Sell Your Haunted House (2021)

Drakor Sell Your Haunted House mengisahkan Hong Ji Ah sebagai sosok perempuan pemilik Daebak Real Estate dan seorang pengusir hantu yang kemampuannya diturunkan dari sang ibu. Hong Ji Ah bekerja untuk mengusir arwah gentayangan di rumah-rumah yang akan dijual, kemudian ia bertemu dengan seorang penipu handal bernama Oh In Beom yang diperankan oleh Jung Yong Hwa.

2. Oh My Baby (2020)

Oh My Baby kisahkan seorang wanita berusia 39 tahun bernama Jang Ha Ri yang diperankan oleh Jang Nara, ia menyerah dengan cinta dan ingin memiliki seorang anak tanpa menikah. Kemudian, Jang Ha Ri dipertemukan dengan tiga pria yang bisa mewarnai hidupnya. Sebab itulah, Jang Ha Ri harus bisa memilih di antara ketiga pria yang mengejarnya.

3. VIP (2019)

VIP merupakan drama Korea dengan cerita perselingkuhan di antara Park Sung Joon yang diperankan oleh Lee Sang Yoon dan Na Jung Sun yang diperankan Jang Nara, seorang personal shopper untuk orang penting di Korea Selatan. Suatu hari, Na Jung Sun mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya secara tidak sengaja dan membuatnya harus memutuskan pilihan yang berhubungan dengan rumah tangganya.

4. The Last Empress (2018)

The Last Empress mengisahkan Oh Sunny yang diperankan oleh Jang Nara, yakni aktris musikal yang menikah dengan Putra Mahkota bernama Lee Hyuk yang diperankan oleh Shin Sung Rok. Drama ini menceritakan konflik perselingkuhan, perebutan tahta dan warisan di istana era modern.

5. Go Back Couple (2017)

Go Back Couple atau Confession Couple mengisahkan Choi Ban Do yang diperankan oleh Son Ho Jun dan Ma Jin Joo yang diperankan Jang Nara. Keduanya merupakan pasangan suami istri berusia 38 tahun yang sudah mencapai titik jenuh dalam hubungan pernikahan. Namun, pada suatu hari mereka tiba-tiba terbangun menjadi remaja berusia 20 tahun dan kembali pada masa-masa awal masuk kuliah.

6. Hello Monster (2015)

Hello Monster kisahkan dua detektif handal yang berusaha mengungkap sebuah kasus kriminal. Jang Nara sebagai Detektif Cha Ji An, ditugaskan untuk menginvestigasi TKP. Kemudian, ia dipertemukan dengan profiler handal bernama Lee Hyun yang diperankan oleh Seo In Guk. Keduanya bekerja sama untuk mengungkap kasus dan mengingat masa lalu masing-masing tentang teman kecil yang sudah lama berpisah.

7. You Are My Destiny (2014)

You Are My Destiny kisahkan Kim Min Young, yakni perempuan lugu yang dimanfaatkan rekan kerjanya. Suatu hari, Kim Min Young berlibur ke Macau, namun di sana ia bertemu dengan Lee Gun yang diperankan oleh Jang Hyuk, seorang CEO arogan yang membuatnya melakukan banyak kesalahan dan terpaksa menikahinya.

8. School (2013)

School 2013 mengisahkan kehidupan masa-masa SMA yang dipenuhi berbagai isu sosial seperti bullying, perkelahian, dan persahabatan. Dalam drama ini, Jang Nara berperan sebagai Jung In Jae yakni seorang guru baik hati yang penuh empati kepada murid-muridnya.

Nah, itu dia 8 drama Korea populer yang dibintangi oleh Jang Nara. Baru-baru ini dia juga bermain di drakor Family bersama Jang Hyuk sebagai pasangan suami istri. Debut dramanya dimulai pada 2002 melalui Successful Story of Bright Girl yang juga dibintanginya bersama Jang Hyuk. Ia juga pernah beberapa kali membintangi drama China karena kemampuannya berbahasa Mandarin.

