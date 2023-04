Sinopsis Drakor Family, Ajang Reuni Jang Nara dan Jang Hyuk

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Nara, aktris legendaris Korea yang berhasil membintangi berbagai drama populer Oh My Baby, VIP, dan The Last Empress. Aktris berwajah awet muda ini dipertemukan kembali dengan Jang Hyuk setelah tiga kali menjadi pasangan. Drakor Family sebagai proyek keempat ini seperti menjadi ajang reuni bagi keduanya dan sangat dinantikan oleh para pecinta drama.

Drama Korea Family diproduseri oleh Jang Jung Do dan sudah tayang sejak 17 April 2023 pukul 20,50 KST. Memiliki genre komedi, keluarga, dan agen rahasia drama ini diperankan bintang kelas A Korea, yakni Jang Hyuk, Jang Nara, Chae Jung An, Kim Nam Hee dan lainnya. Mari simak sinopsis drakor Family dan fakta menariknya di bawah ini.

1. Sinopsis Drama Korea Family

Baca Juga: Taxi Driver 2 Kalahkan The Glory sebagai Drama Terfavorit Korea Selatan

Drakor Family bercerita tentang Jang Hyuk akan berperan sebagai Kwon Do Hoon, suami Kang Yu Ra, seorang agen intelijen yang menyamar sebagai pekerja kantoran biasa. Seperti dikutip dari Soompi, Kwon Do Hoon merupakan agen yang karismatik dan sedikit mengintimidasi agen lainnya. Namun, Kwon Do Hoon adalah suami yang baik dan romantis di rumah.

X

Adapun Jang Nara berperan sebagai Kang Yu Ra yang pandai menangani pekerjaan rumah tangga dan menjadi istri Kwon Do Hoon. Meski tampil sempurna sebagai ibu rumah tangga, Kang Yu Ra menyimpan rahasia di balik citra manisnya.

2. Jang Nara Berperan Sebagai Kang Yu Ra

Jang Nara berperan sebagai istri Kwon Do Hoon bernama Kang Yu Ra yakni sosok ibu rumah tangga yang bermimpi memiliki keluarga sempurna. Namun ternyata, di balik sifat penyayang yang dimilikinya. Kang Yu Ra menyembunyikan sebuah rahasia besar yang tidak pernah diketahui siapapun.

3. Jang Hyuk Berperan Sebagai Kwon Do Hoon

Baca Juga: Karakter Baru dan Lama yang akan Muncul di The Uncanny Counter 2

Jang Hyuk berperan sebagai Kwon Do Hoon yakni suami Kang Yu Ra yang bekerja sebagai agen rahasia NIS. Ia merupakan penembak veteran handal yang cepat dan akurat. Ia kerap mendapatkan pekerjaan menyamar tak terduga. Di balik pekerjaannya yang menantang, ia seorang suami yang sangat menyayangi istrinya. Sayangnya, ia tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga karena tuntutan pekerjaan.

4. Chae Jung An Berperan Sebagai Oh Chun Ryun

Chae Jung An berperan sebagai Oh Chun Ryun yakni seorang ahli menembak dan operator NIS profesional. Sosok yang dikenal seperti wanita lajang dengan gaya hidup mewah ini ternyata sempat mengalami luka mendalam dan sangat kesepian. Oh Chun Ryun akan berusaha membantu Kwon Do Hoon mempertahankan keluarganya sebab Oh Chun Ryun pernah mengalami perceraian sebanyak tiga kali.

5. Kim Na Hee Berperan Sebagai Tae Goo

Kim Nam Hee berperan sebagai Tae Goo yakni seorang tamu mencurigakan yang mengunjungi keluarga Kwon Do Hoon dan Kang Yu Ra. Tae Goo merupakan sosok pria impulsif dan kehadirannya tidak pernah diinginkan siapapun. Hingga suatu ketika, kedatangannya mampu mengguncang kehidupan Kang Yu Ra yang damai.

Nah, itu dia sinopsis drakor Family, jadi ajang reuni Jang Nara dan Jang Hyuk yang sudah tayang mulai bulan ini.

NUR QOMARIYAH| SOOMPI

Pilihan Editor: Jang Hyuk dan Jang Nara Pura-pura Jadi Keluarga Sempurna di Drakor Mata-mata Terbaru

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.