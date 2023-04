Profil Ryan Reynolds, Pemeran Deadpool Pemilik Klub Sepak Bola Wrexham FC

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Reynolds yang lahir pada 23 Oktober 1976 di Vancouver, British Columbia, Kanada merupakan seorang aktor di banyak film, antara lain Deadpool dan Red Notice. Ia tumbuh sebagai anak bungsu dari empat bersaudara pasangan seorang pedagang grosir makanan dan penjual eceran.

Ia mulai tampil ketika berusia 13 tahun usai menghadiri panggilan casting terbuka dan mendapatkan peran utama dalam sinetron remaja Nickelodeon Hillside. Setelah itu, ia mulai muncul di beberapa film TV dan memainkan peran berulang dalam serial fantasi CBC, The Odyssey. Kemudian, ia juga memulai grup improvisasinya sendiri bernama Yellow Snow.

Merujuk Britannica, dengan harapan menemukan pekerjaan lebih andal dan stabil daripada menjadi pegawai toko kelontong, ia keluar dari Universitas Politeknik Kwantlen dan pindah ke Los Angeles ketika berusia 19 tahun. Lalu, ia mulai terjun dalam dunia Hollywood dengan memainkan beberapa peran pendukung dalam serial TV dan film. Pada 1998, ia mendapatkan peran sebagai siswa kedokteran bernama Berg dalam Two Guys and a Girl. Serial ini membantu Reynolds mengembangkan bakatnya dalam adu peran.

Statusnya sebagai bintang Hollywood mapan membuat Reynolds semakin mengudara. Adapun, film beragam genre yang pernah dibintanginya, antara lain Waiting (2005), Just Friends (2005), Smokin 'Aces (2006), Definitely, Maybe (2008), Adventureland (2009), X-Men Origins: Wolverine (2009), Buried (2010), The Change-Up (2011), Green Lantern (2011), R.I.P.D. (2013), Self/less (2015), Deadpool (2016 serta 2018), The Hitman's Bodyguard (2017), Red Notice (2021), The Adam Project (2022), dan Spirited (2022).

Reynolds juga meminjamkan suaranya untuk film keluarga The Croods (2013), The Croods: A New Age (2020), Turbo (2013), dan Pokémon Detective Pikachu (2019). Menunjukkan keahliannya untuk mengejek diri sendiri, ia juga bermain dalam sebuah episode serial Seth MacFarlane, Family Guy (2011) dan membuat penampilan cameo yang mengesankan dalam komedi fitur Ted (2012) serta A Million Ways to Die in the West (2014). Pada 2012, ia bersama penulis skenario, Allan Loeb mendirikan DarkFire, sebuah perusahaan produksi yang berbasis di 20th Century Fox TV dan berspesialisasi dalam pengembangan serial komedi untuk televisi.

Selain piawai dalam dunia akting, Reynolds juga menyukai bidang olahraga. Pada November 2020, Reynolds bersama McElhenney dalam naungan RR McReynolds LLC membeli Wrexham AFC seharga £2 juta (Rp18 miliar).

Klub sepak bola yang berbasis di Wales ini berada ditangan Reynolds dan McElhenney berdasarkan hasil jajak pendapat dengan 2.000 anggota pendukung klub. Mereka berdua pun merasa pembelian klub bola ini akan menjadi latihan filantropi daripada hasrat masing-masing, seperti diberitakan Independent.co.uk.

Reynolds juga dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan dan aktivis yang berkomitmen. Selama bertahun-tahun, ia terlibat dengan sejumlah badan amal. Pada 2008, ia menjalankan New York City Marathon untuk mengumpulkan uang yang akan disumbangkan kepada Yayasan Michael J. Fox. Tindakan ini dilakukan untuk menghormati ayahnya yang didiagnosis menderita penyakit Parkinson pada 1994.

Reynolds bertanggung jawab sebagai dewan direksi yayasan ini. Selain itu, ia juga bekerja dengan organisasi lingkungan Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam untuk mengadvokasi energi terbarukan dan memperhatikan efek tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko.

Pada kehidupan pribadinya, Ryan Reynolds sudah bertunangan dengan penyanyi-penulis lagu, Alanis Morissette pada 2004. Sayangnya, pada 2007, mereka membatalkan pertunangannya. Tidak lama kemudian, Reynolds mulai berkencan dengan aktor Scarlett Johansson yang dinikahinya pada 27 September 2008 dan resmi bercerai pada 2011. Masih pada tahun perceraiannya dengan Johansson, Reynolds mulai berkencan dengan Blake Lively mulai berkencan dan menikah pada 9 September 2012.

