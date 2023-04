Taxi Driver 2 Kalahkan The Glory sebagai Drama Terfavorit Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Taxi Driver 2 berhasil mengalahkan tayangan hiburan TV CHOSUN Mr. Trot 2 dan drama keluaran Netflix, The Glory. Gallup Korea mengumumkan hasil survei berjudul South Korean's Favorite Broadcasting Show in April (Program Tayangan Favorit Bulan April Orang Korea Selatan) pada Senin, 24 April 2023.

Hasil Survei: Taxi Driver 2 Unggul

Mengutip dari All Kpop, survei dilakukan kepada 1003 responden dengan kategori umum 18 tahun ke atas secara nasional. Dalam survei tersebut, Taxi Driver 2 mendapatkan hasil pemilihan 5,2 persen, diikuti oleh Mr. Trot 2 dengan perolehan sebesar 3,9 persen, lalu The Glory dengan 3,6 persen, kemudian Jinny's Kitchen dengan 2,5 persen, dan The Real Has Come dengan 2,3 persen.

Taxi Driver Ukir Rekor Tinggi dalam Sejarah SBS

Serial Taxi Driver berhasil ukirkan rating tinggi sepanjang penanyangan musim pertama dan kedua. Mengutip dari Soompi, pada akhir penayangan musim pertama Taxi Driver pada 2021, drama yang diperankan oleh Lee Je Hoon itu mendapatkan rating tertinggi 18 persen. Pencapaian ini menjadikan Taxi Driver musim 1 menjadi drama keluaran SBS tertinggi keempat.

Pada musim kedua, episode kedelapan meraih rating 16 persen. Drama ini juga menjadi program yang paling banyak ditonton di kalangan 20 hingga 49 tahun. Kemudian, pada Sabtu, 15 April 2023, Soompi melaporkan bahwa episode terakhir drama ini mendapatkan rating 21 persen dan membuatnya menjadi yang paling tinggi dalam sejaraah SBS.

Taxi Driver, Drama tentang Balas Dendam

Mengutip dari South China Morning Post, Taxi Driver merupakan drama yang diadaptasi dari webcomic bernama The Deluxe Taxi. Perusahaan taxi ini bernama Rainbow Taxi Company dan menjalankan uaha jasa tidak biasa, yaitu membalaskan dendam milik klien mereka.

Drama ini diperankan oleh beberapa artis ternama Korea Selatan, yaitu Lee Je Hoon, Kim Eul Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, dan Bae Yoo Ram. Pada musim pertama aktris Esom turut berperan sebagai jaksa dan pada musim kedua aktor Shin Jae Ha turut bergabung sebagai peran antagonis.

