Nam Joo Hyuk Dikabarkan Temui Teman Sekolah yang Menuduhnya Lakukan Bullying, Ada Titik Terang?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Nam Joo Hyuk dikabarkan menemui teman sekolahnya yang menuduhnya telah melakukan perundungan alias bullying di masa lalu. Pada Senin, 24 April 2023 media berita Sports Khan melaporkan bagaimana hasil pertemuan keduanya.

Nam Joo Hyuk Temui Teman yang Menuduhnya

Dikutip dari Koreaboo, media Sports Khan melaporkan bahwa sang aktor sempat berdiskusi dengan teman yang menuduhnya melakukan bullying tersebut. "Aktor Nam Joo Hyuk telah menemui teman sekolahnya yang menuduh dirinya melakukan kekerasan di sekolah," demikian isi laporan tersebut.

Kembali mengutip sumber yang sama, Sports Khan juga menyebut bahwa mantan kekasih Lee Sung Kyung ini juga beberapa kali bertemu dengan beberapa alumni untuk membahas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. "Sang aktor dikabarkan menemui teman alumninya beberapa kali untuk mendiskusikan tuduhan, tapi mereka tidak bisa mencapai pendapat yang sama karena ingatan atas kenangan yang berbeda," tulis Sports Khan, dilansir dari All Kpop.

Nam Joo Hyuk Dituduh Lakukan Bullying di Sekolah

Mengutip All Kpop, pada Juni 2022, pemain drama Twenty Five Twenty One ini dilaporkan telah melakukan bullying kepada salah satu teman sekelasnya. Korban yang disebut sebagai "A" mengatakan bahwa sang aktor memaksanya untuk menyalakan hotspot dari ponselnya. "Nam Joo Hyk selalu membuatku harus menyalakan hotspot di ponsel pintarku tanpa izinku. Ketika dirinya tertangkap sedang menggunakan ponselku, dia akan memberikan ponselku bukan ponselnya. Dia lebih serin menggunaakan ponselku lebih dari diriku sendiri di masa sekolah," tulis A, dikutip dari All Kpop.

Selain itu, dikutip dari Koreaboo, A juga menuduh Nam Joo Hyuk sering menyuruhnya membeli roti dan memaksa A untuk bertarung dengan teman-temannya. "Aku juga pembeli rotinya dan aku dipaksa bertarung dengan teman-temanku," katanya.

Menanggapi tuduhan tersebut, dikutip dari All Kpop, pihak Management Soop, agensi yang menaungi Nam Joo Hyuk mengatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan akan mengambil jalur hukum. Tak hanya itu, mengutip dari Koreaboo, media Korea Selatan, Dispatch merilis sebuah laporan hasil wawancara dengan 20 teman Nam Joo Hyuk yang menyatakan pembelaan mereka tentang sang aktor.

