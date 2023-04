5 Hal Menarik Dari Hubungan Camila Cabello Dan Shawn Mendes

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, warganet Twitter dihebohkan dengan penyanyi internasional Camila Cabello yang kembali tertangkap kamera tengah menonton bersama dan bermesraan dengan mantan pacarnya, Shawn Mendes di acara festival musik Coachella pada 15 April 2023 lalu. Pasalnya diketahui hubungan mereka sudah berakhir pada 2021. Kepergoknya mereka berdua membuat banyak pertanyaan muncul di benak para netizen. Apakah mereka sudah berpacaran lagi? Atau hanya menjalin persahabatan yang baik saja?

Dari kejadian tersebut banyak opini-opini warganet yang menggiring bahwa mereka balikan, ada yang beropini bahwa Camila berada di bawah pengaruh alkohol. Namun hingga saat ini tidak ada satupun yang memberikan klarifikasi kejadian tersebut baik dari Shawn Mendes maupun Camila Cabello.

Diketahui, dulunya Camila Cabello dan Shawn Mendes adalah pasangan yang sering mengabadikan dan mengunggah foto mesra mereka ke media sosial. Mereka berpacaran sejak 2019 dan di 2021 hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Shawn Mendes dan Camila Cabello menjalani hubungan selama 2 tahun.

Simak fakta menarik dari hubungan Camila Cabello dan Shawn Mendes yang perlu Anda ketahui.

1. Berawal dari Cinta Lokasi

Pertemuan pertama kali Shawn Mendes dan Camila Cabello pada tahun 2014. Mereka bertemu saat sama-sama tergabung dalam tour Austin Mahone. Pada saat itu, Camila Cabello masih bergabung dengan girl grup Fifth Harmony sedangkan Shawn Mendes baru saja sukses di Vine. Dalam wawancara majalah V Juni 2019, penyanyi "Havana" menggambarkan kesan pertamanya saat bertemu dengan Shawn Mendes. Saat tour, Shawn Mendes hanya berdiam di dalam bus dan belajar gitar. Camila Cabello penasaran dan akhirnya memulai obrolan duluan kepada Shawan Mendes. Inilah awal mula Camila Cabello dan Shawn Mendes memulai kedekatan.

2. Duet Bareng

Sejak saat pertemuan pertama tersebut, mereka berdua semakin menunjukan kedekatan mereka. Melalui sebuah lagu, mereka merilis lagu bersama yang paling menarik berjudul "I Know What You Did Last Summer." Lagu tersebut juga menunjukkan awal karir solo Camila Cabello setelah keluar dari girl group Fifth Harmony.

Kemudian pada 2019, Camila Cabello dan Shawn Mendes merilis lagu kembali yang berjudul "Señoríta" pada 21 Juni. Video musik lagu tersebut terbukti sangat panas dan berapi-api langsung membuat penggemar Shawnmila menjadi gila. Lagu tersebut memuat lirik: “You say we're just friends / But friends don't know the way you taste / ‘Cause you know it's been a long time coming / Don’t you let me fall.”

3. Komentar Body Shaming

Seperti pasangan kekasih biasa, Camila Cabello kerap memposting gambar liburannya bersama Shawn Mendes di akun media sosialnya. Namun sayangnya, yang diterima bukanlah pujian melainkan komentar negatif dari netizen yang mengejek bentuk tubuhnya. Banyak netizen yang menilai perut Camila Cabello yang sedikit buncit.

4. Masih Bersahabat Baik

Meskipun hubungan mereka berdua kandas di tengah jalan, namun Shawn Mendes dan Camila Cabello tetap bersahabat dengan baik. Bahkan Shawn Mendes sempat menjelaskan bahwa dia akan terus mencintai Camila Cabello. Selain itu tidak menutup kemungkinan mereka akan berkolaborasi untuk merilis lagu-lagu baru di masa yang akan datang.

5. Hubungan Putus Nyambung

Meski sering terlihat bersama dan pernah tinggal bersama pada 2020 saat lockdown, hubungan mereka sering diterpa isu putus nyambung. Namun hal tersebut tidak terbukti benar. Hingga mereka benar-benar putus pada 2021.

Itulah hal menarik dari hubungan Camila Cabello dengan Shawn Mendes yang telah mengalami pasang surut sebagai pasangan.

Dwi Lucy Susetiowati | USMAGAZINE | GLAMOUR