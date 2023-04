4 Fakta Menarik Serial WHY? yang Dibintangi Caitlin Halderman dan Yesaya Abraham

TEMPO.CO, Jakarta - Serial WHY? mengikuti kisah kehidupan dua saudara perempuan dengan karakter yang bertolak-belakang, Gladys (Caitlin Halderman) dan Grace (Annette Edoarda), yang jatuh cinta dengan pria yang sama, bernama Given (Yesaya Abraham). Misteri pun dimulai ketika suatu malam Given ditemukan di satu kamar yang sama dengan Grace, hingga membuat Gladys, sang pacar, begitu terpukul dan bertanya-tanya akan kejadian pada malam itu, terutama karena Sang Kakak, Grace, menjadi stres dan depresi.

Peristiwa apa yang sebenar-nya terjadi? Apa benar Given menghianati Gladys? Atau ini semua hanyalah sebuah kebohongan yang ditutup-tutupi? Mari simak 4 fakta menarik dari serial WHY? dan mengapa serial ini sayang untuk dilewatkan.

Fakta Serial WHY?



1. Diangkat dari cerita hits Wattpad



Serial yang telah hadir di Vidio sejak Jumat, 7 April 2023 ini, merupakan adaptasi dari novel digital Wattpad karya Stephani Budiarta, yang sudah dibaca hingga lebih dari 20 juta kali. Menghadirkan sisi gelap dari hubungan keluarga, percintaan, dan pertemanan, WHY? punya banyak cerita yang mungkin relevan dengan para Gen Z. Menarik lagi, melalui serial ini, para penonton muda juga akan diajak untuk belajar tentang pilihan hidup, dengan segala konsekuensinya.



2. Cerita cinta segitiga antara dua saudara



Serial WHY? mengisahkan kakak-adik, Gladys dan Grace, yang lahir dari keluarga terpandang dan tengah disiapkan untuk mengambil alih bisnis orang tua mereka. Kedua-nya terbilang kompak dan suka menghabiskan waktu bersama. Namun hubungan persaudaraan ini menjadi retak, saat Grace menaruh hati kepada pacar Sang Adik, Given, hingga berujung pada suatu malam, dimana mereka ditemukan tidur bersama di satu kamar yang sama.



3. Dibumbui dengan cerita misteri



Bukan sekadar cerita drama-romance tipikal, WHY? juga dibumbui dengan genre misteri, yang membuatnya semakin menarik untuk disaksikan. Tidak ada saksi yang benar-benar tau apa yang sebenarnya terjadi antara Given dan Grace, sampai-sampai mereka ditemukan bersama di sebuah kamar tidur. Kejadian malam itu menyisakan tanda tanya yang besar bagi Gladys, dan membuat hubungan cinta yang telah terjalin dengan hangat dengan Given harus selesai secara tiba-tiba.



4. Diperankan oleh bintang muda berbakat



WHY? mengusung sederet bintang muda ternama yang tak perlu diragukan lagi kemampuan-nya dalam bermain peran, seperti Caitlin Halderman yang baru-baru ini berperan dalam Vidio Original Series Surat Cinta Untuk Starla, Yesaya Abraham, Annette Edoarda, serta Arya Vasco yang baru saja berperan dalam Kitab Kencan.

