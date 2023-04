Barry Humphries Meninggal, Pemeran Karakter Unik Dame Edna Selama 67 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Barry Humphries, meninggal dunia di Sydney pada usia 89 tahun. Ia merupakan komedian pemenang Tony Awards. Dikutip dari Britannica Barry Humphries terkenal secara internasional karena pesona panggungnya yang mencolok, ia menciptakan karakter Dame Edna Everage, seorang yang flamboyan, berambut ungu, dan berkacamata yang telah menjadi ikon budaya di Australia dan seluruh dunia.

Barry Humphries, bernama lengkap John Barry Humphries, dengan nama kecil Dame Edna Everage. Ia lahir di Melbourne, Victoria, Australia pada 17 Februari 1934. Karena sakit komplikasi ia meninggal pada 22 April 2023 di Sydney, Australia. Sebelumnya ia mendapat perawatan di rumah sakit di Sydney setelah menjalani operasi pinggul.

Humphries kuliah di Universitas Melbourne namun memutuskan keluar untuk mengejar dunia akting. Memulai debut teaternya pada tahun 1953 di Union Theatre di Melbourne dan kemudian melakukan tur dengan sebuah perusahaan teater. Debutnya di panggung London dalam The Demon Barber (1959), dan ia kemudian muncul dalam berbagai produksi musikal Oliver.

Pada tahun 1955, ia menciptakan karakter Edna Everage untuk sebuah pertunjukan yang ia mainkan. Karakter Humphries muncul dari keinginannya untuk mengolok-olok orang-orang dan standar generasi orang tuanya. Tokoh Edna terkadang merendahkan, menghina, dan mengganggu, namun tetap disukai dan tulus.

Humphries memulai debut tokoh Edna kepada penonton yang lebih luas pada malam pertama siaran televisi di Australia pada 1956. Dia pertama kali muncul sebagai Edna di film The Naked Bunyip (1970) dan kemudian memerankannya dalam Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978). Karakter Edna dijadikan "dame" di televisi pada tahun 1970-an karena sebuah gerakan spontan oleh Perdana Menteri Australia Gough Whitlam.

Barry Humphries berperan sebagai Edna dalam berbagai acara televisi, di antaranya The Dame Edna Experience (1987), Dame Edna's Hollywood (1991), Dame Edna Kisses It Better (1997), dan The Dame Edna Treatment (2007). Dia menambahkan lapisan tambahan pada karakternya dengan memainkan peran wanita lain saat menyamar sebagai Edna dalam film seperti Nicholas Nickleby (2003).

