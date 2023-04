Jimin BTS Jadi Solois Kedua Setelah PSY yang Bertahan di Tangga Lagu Inggris Selama 4 Minggu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, Jimin kembali menunjukkan popularitasnya di kancah internasional. Dikutip melalui Soompi, Jimin berhasil menjadi solois Korea Selatan kedua setelah PSY yang bertahan di tangga lagu Official Charts Inggris selama 4 minggu beruntun.

Jimin BTS Bertahan di Tangga Lagu Inggris 4 Minggu

Dikutip melalui Soompi, Jimin berhasil menempati Official Singles Charts selama 4 minggu berturut-turut dengan lagu terbarunya berjudul Like Crazy. Pada Jumat, 21 April 2023, Official Charts merilis laporan terbaru yang menyatakan lagu Like Crazy milik Jimin berhasil menduduki peringkat ke-65 di Official Charts pada minggu akhir April 2023.

Kembali mengutip sumber yang sama, lagu ini awalnya berhasil debut di peringkat ke-8 pada Official Singles Chart dan menjadikan Jimin menjadi penyanyi solois asal Korea Selatan pertama dan satu-satunya yang mampu debut di peringkat 10 besar.

Pencapaian ini membuat Jimin menjadi solois kedua dalam sejarah musik Korea Selatan yang mampu menempatkan lagu berbahasa Korea selama empat minggu pada Official Singles Chart. Sebelum Jimin, solois Korea Selatan, PSY menjadi artis pertama yang memecahkan rekor ini.

Psy. thegang.gr

Sebelumnya, Jimin juga dikabarkan menjadi penyanyi solois kedua asal negeri gingseng itu yang menduduki peringkat Billboard Hot 100 selama tiga minggu beruntun lewat lagunya yang berjudul Like Crazy. Pencapaian ini sekaligus membuat Jimin menjadi solois Korea Selatan pertama yang mampu kembali memecahkan rekor PSY selama 1 dekade terakhir.

Jimin dan Taeyang BIGBANG Dapatkan 100 Juta Penonton di YouTube

Penyanyi dengan nama lengkap Park Jimin ini juga menjadi featuring dalam lagu milik Taeyang BIGBANG yang berjudul Vibe. Lagu ini dirilis di YouTube, pada Jumat, 13 Januari 2023. Dikutip dari All Kpop, pada Sabtu, 22 April 2023, musik video Vibe ini akhirnya berhasil mendapatkan 100 juta penonton di Youtube.

Berkat bantuan Jimin, Vibe menjadi musik video ketiga Taeyang yang berhasil mendapatkan 100 juta penonton. Lagu Taeyang sebelumnya yang berhasil memecahkan pencapaian serupa adalah Eyes, Nose, Lips dan Ringa Linga.

GABRIELLA AMANDA | ALL KPOP | SOOMPI

Pilihan Editor: Jimin BTS Jadi Solois Kedua yang Bertahan 3 Pekan di Billboard Hot 100

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.