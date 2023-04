7 Rekomendasi Film dan Serial di Prime Video untuk Ditonton Bersama Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengisi momen liburan bersama keluarga di momen Idul Fitri ini, menonton tayangan favorit bisa menjadi pilihan. Prime Video menyiapkan beragam film dan serial menarik untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan bersantai dengan keluarga.

Mulai dari serial komedi Induk Gajah, film musikal modern Cinderella, hingga kompetisi memasak Dr. Seuss Baking Challenge, rekomendasi tayangan ini akan membuat momen bersama keluarga terasa lebih meriah.

1. Induk Gajah



Bagi para penggemar komedi, bersiaplah tertawa sekaligus terharu bersama serial drama komedi Induk Gajah. Disutradarai oleh Muhadkly Acho, serial ini bercerita tentang Ira (Marshanda) yang lelah dengan berbagai perjodohan yang dilakukan ibunya, Mamak Uli (Tika Panggabean). Ira pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui perjodohan bersama Marsel (Dimas Anggara), anak dari teman Uli. Bukan karena mencintai, namun justru karena Ira memiliki rencana lain atas perjodohan tersebut.



Serial Induk Gajah yang dibintangi Marshanda, Mika Tambayong, Tika Panggabean dan Dimas Anggara. Dok. Prime Video

2. Cinderella



Cinderella adalah sebuah film yang diadaptasi dengan sentuhan musik yang berani dan baru dari cerita klasik yang Anda kenal. Cinderella (Camila Cabello) adalah seorang wanita muda ambisius dengan impian yang sangat besar. Namun dengan bantuan Fab G (Billy Porter), dia mampu bertahan dan mewujudkan impian-impian tersebut. Karya sutradara Kay Cannon, Cinderella menyuguhkan cover lagu-lagu yang ditulis oleh beberapa artis musik terlaris sepanjang masa, serta dibintangi oleh pemain-pemain ternama seperti Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, dan Pierce Brosnan.

3. Dr. Seuss Baking Challenge



Kompetisi memasak yang bertema Dr. Seuss ini menghadirkan 9 tim pastry chef dan seniman kue ke Kota Seuss, di mana mereka akan bersaing untuk menjadi warga kehormatan, mendapatkan kunci kota, dan memenangkan hadiah sebesar 50.000 dolar AS. Mulai dari The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham, The Lorax, hingga Horton Hears a Who, setiap episode akan menghidupkan dunia Dr. Seuss dengan cara yang paling manis.



Dr. Seuss Baking Challenge. Dok. Prime Video

4. Hotel Transylvania: Transformania



Bertemu kembali dengan para monster lucu di Hotel Transylvania: Transformania. Ketika penemuan misterius Van Helsing (Jim Gaffigan) menjadi kacau balau, Drac (Brian Hull) dan teman-temannya bertransformasi menjadi manusia dan Johnny (Andy Samberg) menjadi monster! Di dalam tubuh baru mereka yang tak sesuai, Drac dan Johnny harus bekerja sama untuk menemukan penawarnya. Dengan bantuan Mavis (Selena Gomez) dan Drac Pack, mereka terdesak untuk menemukan cara kembali ke tubuh asal sebelum transformasi mereka menjadi permanen.



5. Kung Fu Panda: The Paws of Destiny



Ikuti petualangan bersama sang Master Naga, Po (Mick Wingert), dalam Kung Fu Panda: The Paws of Destiny. Serial ini menceritakan empat panda muda yang pergi berpetualang setelah tak sengaja menyerap chi dari para master Kung Fu kuno. Mereka pun meyakinkan Po untuk mengajarinya Kung Fu. Saat berlatih diam-diam di Desa Panda, seorang iblis kuno dalam bentuk seorang biksu yang damai bangkit dan bertekad untuk mencuri chi mereka agar dapat menguasai dunia.



6. Just Add Magic



Saat Kelly (Olivia Sanabia) dan kedua sahabatnya menemukan buku resep misterius, mereka melihat bahwa ternyata itu adalah buku ajaib. Mencoba menggunakan resep untuk membebaskan nenek Kelly dari kutukan kuat, mereka menguak lebih banyak petunjuk tentang misteri Nenek dan belajar bahwa setiap resep memiliki konsekuensi besar.



7. Nussa



Jangan lewatkan kisah seru di film animasi Indonesia, Nussa. Didorong keinginan untuk disaksikan ayahnya yang berjanji akan pulang setelah setahun bekerja di luar negeri, Nussa (Muzakki Ramdhan) berpartisipasi dalam kompetisi sains di sekolahnya. Namun ketika ayahnya mengabarkan bahwa ia tidak jadi bisa pulang, dan di saat yang bersamaan murid baru di sekolahnya yang bernama Jonni (Ali Fikry) menjadi saingannya di kompetisi sains, Nussa harus belajar makna dari bersyukur dan ikhlas.

Ada pula tayangan lokal lainnya yang tidak kalah menarik untuk dinikmati bersama keluarga di momen liburan ini, mulai dari Laskar Pelangi, Sokola Rimba, hingga Petualangan Sherina.

