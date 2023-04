Isyana Sarasvati Didiagnosis Lupus, Jawab Alasan Sering Bolak-balik Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Isyana Sarasvati ungkap dirinya mengidap Systemic Lupus Erythematosus (SLE) atau yang biasa dikenal dengan lupus. Penyanyi lagu Keep Being You ini mengunggah foto dirinya diinfus di kamar rumah sakit pada Kamis, 20 April 2023.

Isyana Sarasvati Didiagnosis Lupus Tahun Lalu

Isyana Sarasvati mengungkap bahwa dirinya didiagnosis terkena penyakit autoimun jenis Systematic Lupus Erythematosus (SLE) pada 2022. "Mungkin banyak yang bertanya-tanya aku kenapa, kayak bolak-balik RS melulu beberapa waktu belakang. Intinya, akhir tahun lalu aku didiagnosis autoimun, salah satunya SLE," tulis teman duet Raisa dalam lagu Anganku Anganmu tersebut.

Melansir dari website Kementerian Kesehatan, penyakit lupus atau Systematic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun reumatik, disebabkan oleh gangguan sistem pertahanan tubuh. Penyakit ini mengartikan sel pertahanan tubuh tidak mampu membedakan sel-sel sendiri dan asing yang membuatnya merusak organ tubuh.

Isyana Sarasvati Alami Flare dan Dirawat di Rumah Sakit

Melalui unggahan Instagramnya, Isyana Sarasvati mengakui bahwa saat ini dirinya sedang dalam kondisi flare. "Nah sekarang lagi flare. Begitu. Hehe. Sudah ditangani dengan sangat baik di sini, feeling so much better now (merasa sudah jauh lebih baik sekarang)," tutur Isyana.

Mengutip dari Lupus Foundation of America, kondisi flare menyatakan bahwa kondisi pasien yang sedang turun, kambuh, dan merasakan beberapa gejala dari penyakit lupus.

Publik Beri Dukungan ke Isyana Sarasvati

Lewat unggahan Instagramnya, Isyana Sarasvati tetap memberikan energi positif dengan mengajak publik untuk tidak memforsir diri sendiri. "Please (tolong) sayang-sayang badan kalian. Kalau memang sudah kecapekan jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa," tulis Isyana.

Pesan ini mendapatkan balasan dari publik di media sosial Isyana, baik di Instagram maupun di TikTok. "Syan setelah ini istirahat yang cukup ya, jangan terlalu forsir tenanganya. Kalau manggung juga kalem-kalem aja biar enggak capek. Sedih banget, jujur," tulis akun Vi** di TikTok Isyana.

Di Instagram, publik juga memberikan pesan dukungan untuk Isyana Sarasvati. Beberapa penyintas lupus memberikan semangat mereka supaya sang penyanyi bisa dinyatakan remisi. "Semangat Isyana, saya didiagnosa autoimun JRA dan AS sejak usia 12 tahun (sekarang 35 tahun). (Saat) 12 tahun kena JRS, remisi, usia 20 tahun kumat jadi AS, remisi lagi sampai sekarang. (Jadi) kamu akan baik-baik saja, semangat ya," tulis @l_dhar***.

GABRIELLA AMANDA

