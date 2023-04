6 Film Dokumenter Netflix yang Diadaptasi dari Kisah Nyata, Ada Cleopatra

TEMPO.CO, Jakarta -- Pada 2023, Netflix meluncurkan lagi film dokumenter yang terinspirasi dari kisah nyata. Serangkaian film dokumenter ini akan menghidupkan kembali berbagai peristiwa yang pernah terjadi, mulai dari kisah sekte hingga misteri yang menyeramkan.

Berikut rekomendasi 6 dokumenter Netflix dengan jalan cerita tentang kisah nyata yang telah dilansir dari Netflix. Ada apa saja?

1. Cleopatra

Rekomendasi pertama dokumenter Netflix dengan jalan cerita tentang kisah nyata adalah Cleopatra. Melansir dari Netflix, Cleopatra membahas tentang penguasa terakhir Mesir yang berusaha mempertahankan takhta, keluarga, dan warisannya dalam program dokumenter dengan penggambaran ulang dan wawancara para ahli. Pemeran dalam Cleopatra adalah Jada Pinkett Smith, Adele James, Craig Russell, John Partridge, Kaysha Woollery, Andira Crichlow, Greg Lockett, dan Philip Walker.

Dokumenter ini akan dirilis pada 10 Mei 2023 dan sudah ramai dikritik warganet. Film ini menuai kritikan lantaran tidak menampilkan sejarah yang benar. Dilansir dari Dailytimes, kritik terhadap dokumenter ini lebih menyoroti sosok Cleopatra yang tidak memiliki latar belakang kulit hitam dan berasal dari Yunani. Cleopatra merupakan sosok berdarah Yunani dan berkulit terang. Bukan hanya sebagai peringatan tetapi juga untuk menampilkan sejarah yang sebenarnya.

Hingga saat ini petisi untuk tidak menayangkan film Cleopatra masih terus berlanjut. Selain itu, nantinya film ini akan menceritakan sudut pandang berbeda dan akan tayang dalam empat episode.

2. In The Name of God (2023)

In the Name of God: A Holy Betrayal. Dok. Netflix

Korea kembali merilis sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dengan judul In The Name of God (2023). Melansir dari Netflix, In The Name of God (2023) menceritakan tentang serial dokumenter ini menyelami kisah-kisah nyata mengerikan tentang empat pemimpin Korea yang mengaku sebagai nabi, membongkar sisi gelap kepercayaan yang buta.

In The Name of God (2023) terdiri dari 8 episode. Adapun sejumlah aktor dan aktris yang terlibat dalam film ini adalah Keisuke Hoashi, Tim Dang, June Yoon, West Liang, Nicole Gose, dan Victoria Grace. Dari 8 episode yang tayang, setiap episode menceritakan sekte yang berbeda-beda. Jadi jalan cerita ini tidak urut, pembagian latar waktunya yang acak sehingga membuat Anda harus lebih fokus untuk memahami alur cerita ini.

3. MH370: Pesawat yang Menghilang (2023)

Serial Netflix yang satu ini juga diangkat dari kisah nyata. Kisah ini terjadi pada tahun 2014, di mana pesawat dengan rute Kuala Lumpur - Beijing tiba-tiba menghilang tanpa bekas saat sedang perjalanan menuju Beijing. Bahkan untuk misi pencaharian selama 2 tahun pun menelan biaya hingga Rp 2 triliun. Akhirnya, misteri hilangnya pesawat ini menjadi misteri terbesar dalam dunia penerbangan.

MH370: Pesawat yang Menghilang (2023) bercerita mengenai pada tahun 2014, sebuah pesawat berisi 239 penumpang tiba-tiba hilang dari radar. Serial dokumenter ini menggali salah satu misteri modern terbesar. Film ini telah tayang sejak 08 Maret 2023.

4. Waco: American Apocalypse (2023)

Rekomendasi serial Netflix selanjutnya adalah Waco: American Apocalypse (2023). Melansir dari IMDb, serial ini bercerita tentang semua hal yang terjadi pada 1993 di Waco, Texas. Ketika pemimpin sekte David Koresh berhadapan dengan pemerintah federal dalam pengepungan selama 31 hari. Adapun sejumlah aktor dan aktris yang membintangi film ini yaitu David Thibodeau, Chris Whitcomb, Lee Hancock, Bob Ricks, Kathy Schroeder, Gary W Noesner, Heather Jones, Balenda Ganem, John McLemore, Jim C. Serial Netflix ini telah tayang di Netflix pada 30 Maret 2023 bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi yang terjadi di Waco, Texas.

5. Monique Olivier: Accessory to Evil (2023)

Poster film Monique Olivier: Accessory to Evil . Foto: Netflix.

Serial ini menceritakan di tahun 1987 hingga 2003, Michel Fourniret menjadi sosok pembunuh paling terkenal di Prancis. Namun, peran istrinya masih menjadi salah satu pertanyaan besar. Apakah ia hanya disuruh atau aktif membantu melakukan pembunuhan?

Monique Olivier: Accessory to Evil (2023) terdiri dari 5 episode dengan durasi film 3 jam 25 menit. Adapun beberapa aktor yang membintangi film ini yaitu Francis Nachbar, Richard Delegenes, Gerard Chemla, Jean-Luc Ploye, Didier Seban, Jean Espitalier, Alain Behr, Cedric Visart De Bogarne, dan lain sebagainya. Monique Olivier: Accessory to Evil (2023) telah tayang sejak 2 Maret 2023.

6. Raincoat Killer: Chasing Predators in Korea (2021)

Rekomendasi terakhir adalah Raincoat Killer: Chasing Predators in Korea (2021). Film ini menceritakan mengenai kisah pembunuh berantai di Korea Selatan yang bernama Yoo Young Chul. Yoo Young Chul telah melakukan pembunuhan terhadap lebih dari 20 orang di Seoul pada periode 2003 hingga 2004. Namun saat ini, Yoo Young Chul telah dijatuhi hukuman mati.

Demikian film dokumenter yang tayang di Netflix. Anda bisa saksikan bersama film ini dengan keluarga atau orang tercinta.

