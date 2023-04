TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, dunia hiburan Korea sedang dihebohkan dengan kabar tentang dekatnya hubungan Kang Dong Won dan Rose Blackpink. Namun, hingga saat ini keduanya belum mengonfirmasi kebenarannya. Satu-satunya pihak yang mengeluarkan pernyataan adalah YG Entertainment, namun mereka tidak membenarkan atau menyalahkan rumor tersebut dengan alasan menjaga privasi artisnya.

Aktor yang memiliki paras tampan ini sering menjadi tipe ideal oleh sederet artis Korea Selatan. Tak hanya itu saja sederet idol Korea lainnya juga mengagumi Kang Dong Won seperti Hyorin, Taeyeon SNSD, dan lain sebagainya. Penasaran siapa aja? Simak 7 artis Korea yang menjadikan Kang Dong Won sebagai tipe idealnya.

1. Suzy

Ternyata, Suzy juga pernah mengungkapkan bahwa Kang Dong Won adalah tipe idealnya saat menjadi bintang tamu di acara SBS Power FM "Jung Sun Hee's A Night Like Tonight". Dilansir dari Soompi, Suzy mengatakan bahwa alasan dia mengagumi Kang Dong Won adalah karena kelopak mata indahnya. Bahkan Suzy rela menghabiskan waktu seharian untuk berkencan dengan Kang Dong Won. Suzy bahkan pernah menonton film Jeon Woo Chi sebanyak 7 kali hanya untuk melihat pria karismatik tersebut.

2. Hyorin

Wajah tampan Kang Dong Won pastinya membuat banyak wanita terkesima, termasuk juga Hyorin yang mengaguminya sejak awal debut. Hyorin bahkan pernah mengirimkan banyak video kepada Kang Dong Won di televisi, namun sayangnya tidak ada satupun video tersebut yang dibalas oleh pria dengan zodiak Capricorn itu.

3. Taeyeon

Taeyeon juga merupakan salah satu fans berat Kang Dong Won. Bahkan Girls Generation hampir sempat batal debut karena Taeyeon diam-diam menonton film Kang Dong Won di bioskop. Mungkin beruntung bagi Taeyeon, karena dia akhirnya bertemu langsung dengan Kang Dong Won dalam satu proyek film yang sama, yakni My Brilliant Life. Di film tersebut Taeyeon berperan sebagai Cameo. Karena proyek film tersebut, Taeyeon berkesempatan berfoto bersama idolanya dan dia membagikan foto tersebut di Instagram.

4. Seulgi Red Velvet

Kemudian, ada Seulgi member Red Velvet yang sangat mengagumi Kang Dong Won. Seulgi mengungkapkan bahwa dia terpesona oleh Kang Dong Won setelah menonton film Kun Do yang dibintangi olehnya. Sejak saat itu, Seulgi menjadi penggemar berat Kang Dong Won dan menganggap sebagai tipe idealnya.

5. Park So Dam

Tidak hanya artis-artis di atas, Park So Dam juga termasuk dalam daftar penggemar Kang Dong Won. Pertemuan Park So Dam dengan Kang Dong Won terjadi ketika keduanya terlibat dalam satu proyek film, yaitu The Priests. Saat mereka sedang melakukan promosi bersama, Park So Dam mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Kang Dong Won dengan ungkapan seperti ini: "Saat aku menatapnya, aku tidak menyadari bahwa aku sedang menatapnya. Dia berjalan ke arahku dan kakinya sangat panjang. Aku sangat terkejut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kaki seseorang bisa sepanjang itu," ujar Park So Dam.

6. Shim Eun Kyung

Shim Eun Kyung juga merupakan artis yang mengidolakan Kang Dong Won. Shim Eun Kyung pernah menjelaskan bahwa dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyukai lawan mainnya di film yakni Lee Jin Wook karena pada dasarnya yang disukai oleh Shim Eun Kyung adalah Kang Dong Won.

7. Jisook

Dan artis Korea Selatan yang juga mengagumi dengan Kang Dong Won adalah Jisook. Pada saat pertama kali mewawancarai Kang Dong Won, Jisook terkesima lantaran visual wajahnya yang tampan. Jisook melihat Kang Dong Won seperti melihat sebuah cahaya yang tidak ada pada pria lainnya.

Dwi Lucy Susetiowati | SOOMPI | KOREABOO