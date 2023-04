Sinopsis Guardians of The Galaxy Vol. 3, Tayang 5 Mei 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios siap melanjutkan kisah pahlawan super luar angkasa melalui film Guardians of The Galaxy Vol. 3 yang direncanakan akan rilis pada Mei 2023 di Amerika Serikat. Setelah terakhir kali muncul pada film Thor: Love and Thunder dan The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Star-Lord dan tim siap untuk kembali menjalankan misi yang lebih sulit guna melindungi galaksi.

Meski masih menyesuaikan diri dengan tragedi Gamora di masa lalu, tetapi para kru penjaga galaksi ini harus tetap solid dan bekerja sama menyelesaikan semua masalah. Selain itu, film ini juga akan menandai akhir dari sebuah era karena selesainya masa jabatan para pelindung galaksi. Terlebih, ini adalah seri film solo terakhir mereka.

Lantas, bagaimana sinopsis Guardians of The Galaxy Vol.3? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Detail Guardians of The Galaxy Vol. 3

X

Judul film: Guardians of The Galaxy Vol. 3

Judul lain: Guardians of The Galaxy Volume 3, GOTG Vol 3, V Binh Di Ngân Hà 3

Tagline: It’s time to face the music.

Genre: Action, Adventure, Comedy, Family, Friendship, Romance, Sci-Fi, Superhero

Tanggal rilis: 5 Mei untuk Amerika Serikat

Tahun rilis: 2023

Bahasa: Inggris

Negara asal: Amerika Serikat

Sutradara: James Gunn

Produksi: Marvel Entertainment, Marvel Studios

Sinopsis Guardians of The Galaxy Vol.3

Film Guardians of The Galaxy Vol. 3 diprediksi akan mengeksplorasi asal usul karakter Rocket Racoon (Bradley Cooper) secara lebih mendalam. Hal ini terlihat dari cuplikan trailer GOTG 3 yang memperlihatkan sosok The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). Ia merupakan ilmuwan gila yang menciptakan Rocket Raccoon dan Lylla, berang-berang antropomorfik yang disukai oleh Rocket.

Di sisi lain, meski masih terguncang atas kehilangan Gamora, Peter Quill dan teman-temannya berusaha untuk membiasakan diri tanpa kehadiran Gamora dari masa lalu. Mereka juga memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir sebagai tim Guardians of the Galaxy pada misi kali ini. Pasalnya, akan terjadi sesuatu di luar dugaan yang menjadi rintangan mereka.

Pada film ini, diceritakan para kru telah membeli Knowhere dari Collector. Mereka pun menjadikan planet tersebut sebagai tempat tinggal untuk alien pengungsi yang tidak memiliki tempat berlindung.

Setelah sempat menghilang, para kru kembali datang untuk melindungi semua makhluk hidup. Namun, terjadi kesalahpahaman yang membuat mereka mendapat musuh. Saat berada di pesawat luar angkasa, the guardians tiba-tiba diserbu musuh hingga tersudutkan. Kejutan pun terjadi saat Gamora tiba-tiba muncul sebagai salah satu perampok yang menyerang the guardians.

Meski berperan sebagai musuh, tetapi kehadiran Gamora nyatanya memberikan kelegaan bagi para penjaga galaksi, khususnya Peter Quill yang sempat menaruh hati kepadanya. Tak disangka, Gamora kemudian memutuskan untuk kembali bergabung dengan para penjaga dan membangun kembali hubungan baik di antara mereka.

Peter Quill memutuskan untuk memimpin Guardians of The Galaxy untuk sebuah misi yang berbahaya. Hal ini dilakukan Star-Lord untuk melindungi salah satu anggotanya, Rocket. Pasalnya, misi ini dapat menjadi perjalanan terakhir para guardians karena keinginan pribadi Rocket yang bisa membubarkan tim kapan saja.

Daftar Pemain Guardians of The Galaxy Vol.3

Guardians of The Galaxy Vol. 3 diisi oleh deretan bintang Hollywood. Berikut beberapa pemainnya:

Chris Pratt sebagai Peter Quill atau Star-Lord Zoe Saldana sebagai Gamora Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer Vin Diesel sebagai Groot (pengisi suara) Bradley Cooper sebagai Rocket (pengisi suara) Karen Gillan sebagai Nebula Pom Klementieff sebagai Mantis Elizabeth Debicki sebagai Ayesha Sean Gunn sebagai Kraglin Obfonteri Sylester Stallone sebagai Stakar Ogord

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Syuting Guardians of the Galaxy Vol 3 Selesai, Adegan Terakhir Mengundang Tangis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.