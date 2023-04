Lee Seung Gi Gelar Konser di Istora Senayan 24 Juni 2023, Tiket Mulai Dijual Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Viu Scream Dates mempersembahkan konser 2023 Lee Seung Gi Asia Tour The Dreamer's Dream – Chapter 2 pada Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 19.00 WIB di Istora Senayan, Jakarta. Konser ini dikurasi serta dikonsep secara khusus oleh Lee Seung Gi.

Berdasarkan pernyataan resmi dari Viu Indonesia yang diterima Tempo pada Senin, 17 April 2023, para penggemar Lee Seung Gi yang akrab disapa Airens akan menikmati malam spesial saat ia membuai Airens. Dalam konser ini, suami Lee Da In ini juga mengungkap berbagai topik termasuk lembaran kehidupannya yang baru.



Lee Seung Gi akan Gelar Konser di Berbagai Negara Asia



Tur Lee Seung Gi di Asia akan berawal di Korea Selatan pada 4 Mei 2023, dengan destinasi Singapura dan Jakarta sebagai bagian dari Viu Scream Dates yang diluncurkan pada Maret 2023. Viu juga akan mendukung sebagai media partner dalam tur ini di Manila, Kuala Lumpur dan Bangkok.

Lee Seung Gi. Foto: Instagram/@byhumanmade

Jadwal Penjualan Tiket Konser Lee Seung Gi



Tiket akan mulai dijual pada Rabu, 26 April 2023 melalui Tiket.com. Para penggemar dapat memperoleh informasi lebih detail melalui akun media sosial Viu Indonesia, seperti Twitter, dan Instagram. Namun saat ini, pihak penyelenggara belum mengumumkan harga tiket konser Lee Seung Gi.



Perjalanan Karier Lee Seung Gi



Lee Seung Gi sangat populer dengan debutnya, Because You're My Woman, pada 2004 dan sejak itu ia meniti karier sebagai menyanyi, akting, dan pembawa acara papan atas. Ia juga telah membintangi sejumlah drama dan film sukses, seperti Viu Original The Law Cafe, Mouse dan A Korean Odyssey. Lee Seung Gi juga merupakan pembawa acara berpengalaman dan penghibur dalam variety show populer, seperti Strong Heart, 2 Days & 1 Night dan All the Butlers.

