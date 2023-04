Tanggapan YG Entertaiment Makin Kuatkan Rumor jika Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won Berkencan

TEMPO.CO, Jakarta - YG Entertainment, agensi yang menaungi Rose BLACKPINK akhirnya bersuara soal rumor yang menyebutkan personel girl group itu berkencan dengan aktor, Kang Dong Won. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 17 April 2023, YG Entertainment menyatakan, "Sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah masalah pribadi para artis."

Tanggapan YG Entertainment Kuatkan Gosip

Alih-alih menenangkan penggemar, pernyataan YG Entertainment itu justru menguatkan dugaan netizen bahwa gosip itu benar adanya. Musababnya, netizen Korea yang disebut K-netz mengklaim YG Entertainment selalu menyangkal jika kabar itu salah.

Pernyataan itu membuat para penggemar BLACKPINK mengingatkan Rose agar mencari pasangan yang seumuran atau setidaknya tidak memiliki gap cukup jauh. Kang Dong Won, aktor yang berada di bawah naungan YG Entertainment hingga Desember 2022, saat ini berusia 42 tahun. Adapun Rose saat ini baru berusia 26 tahun.

Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won. Foto: Naver.com.

"Rosé, tolong temui seseorang yang seumuran denganmu. TTT." "YG akan mengatakan mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas jika [rumor] itu benar-benar salah. Lolll." "Dia selalu menyukai wanita jangkung ..." "Ini memang mengejutkan. Untuk berpikir bahwa keduanya sedang menjalin hubungan ..." "YG akan selalu mengatakan bahwa itu tidak benar jika itu tidak benar, tetapi mereka akan mengatakan hal seperti ini jika rumor itu benar." "Perbedaan usia 16 tahun...perbedaan usia bukanlah lelucon." "Jadi mereka pacaran atau tidak???"

Awal Mula Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won Dikabarkan Berkencan

Dugaan bahwa Kang Dong Won dan Rose BLACKPINK berkencan muncul pertama kali di komunitas online. Saat itu keduanya terekam dalam sebuah foto pertemuan para pekerja industri fesyen di COEX, Seoul, tahun lalu. Rumor makin kencan kala kalung yang dikenakan Rose dan Kang Dong Won mirip satu sama lain. Rosé dan Kang Dong Won mengenakan kalung berlapis 'John Elliot' tersemat di leher mereka.

Gosip itu juga berbarengan saat rumor lebih kejam yang menyebutkan jika Rose BLACKPINK menggunakan narkoba. Untuk kabar ini, YG Entertainment bereaksi keras dan membantah. Agensi yang membentuk BLACKPINK itu juga menyatakan akan mengambil tindakan hukum tegas kepada siapapun yang menyebarkan kampanye hitam itu.

Kang Dong Won mulai menancapkan popularitasnya setelah membintangi drama 1% of Anything pada 2003. Ia memulai debut aktingnya di tahun itu dengan membintangi drama Country Princess. Ia tak banyak membintangi drama, tapi Kang Dong Won adalah jaminan sukses untuk film. Pada 2014, bersama Song Hye Kyo, ia membintangi film My Briliant Life. Empat tahun kemudian, ia dikabarkan mengencani Song Hye Kyo setelah hubungan ratu drama Korea itu dengan Hyun Bin berakhir.

