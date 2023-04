Episode Terakhir Taxi Driver 2 Raih Rating Tertinggi, Tembus 21 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Taxi Driver 2 yang tayang pada Sabtu, 15 April 2023 berakhir dengan rating tertinggi. Menurut Nielsen Korea, episode terakhir Taxi Driver 2 mencetak rating nasional rata-rata 21 persen, menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk drama tersebut.

Taxi Driver 2 episode 16 tidak hanya mendapatkan peringkat tertinggi dari Season 1 dan Season 2, tetapi juga mencetak rekor baru untuk peringkat rating tertinggi yang dicapai oleh miniseri mana pun sejauh ini selama 2023.



Taxi Driver 2 Jadi Acara yang Paling Banyak Ditonton Selama Sepekan



Sebelumnya, pada episode 15 yang tayang Jumat, 14 April 2023, Taxi Driver 2 masih menjadi program yang paling banyak ditonton pekan ini. Menurut Nielsen Korea, episode 15 dari Taxi Driver 2 mencetak rating nasional rata-rata 15,7 persen.

Taxi Driver 2 juga mempertahankan gelarnya sebagai acara yang paling banyak ditonton sepanjang minggu di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, dengan rating rata-rata 5,4 persen.



Sinopsis Taxi Driver 2



Taxi Driver 2 telah rilis perdana pada 17 Februari 2023, drama ini tayang di SBS serta Viu setiap Jumat dan Sabtu. Taxi Driver 2 menceritakan misi dan aksi Rainbow Taxi yang membalaskan dendam para korban agar bisa mendapatkan bantuan secara hukum. Sampai CEO Jang Seong Cheol yang menjadi klien baru layanan taksi misterius ini.

Pemeran utama, Lee Je Hoon mengatakan kalau musim kedua ini lebih intens bahkan sampai membuatnya terkejut saat syuting. “Balas dendam berapi-api yang unik untuk Taxi Driver sudah ada, tetapi Taxi Driver 2 akan memiliki lebih banyak lagi untuk dilihat. Skalanya jauh lebih besar, sampai-sampai saya terkejut saat syuting. Mengingat skalanya yang besar, saya telah bekerja keras dengan banyak aktor untuk menangkap berbagai episode dengan baik sehingga mata Anda akan terhibur," kata Lee Je Hoon pada Februari lalu.

Taxi Driver 2 diperankan oleh Lee Je Hoon sebagai Kim Do Ki, Kim Eui Sung selaku Jang Sung Chul, Pyo Ye Jin selaku Ahn Go Eun, Jang Hyuk Jin selaku Choi Kyung Koo, Bae Yo Ram selaku Park Jin Eon, dan Shin Jae Ha selaku Oh Ha Joon, kembali melaksanakan misi mereka sampai ke Vietnam.

SOOMPI | JOYNEWS24

