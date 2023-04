Park Seo Joon Perankan Tokoh Ini dalam Film The Marvels

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Marvels telah dirilis teaser perdananya pada Selasa, 11 April 2023 oleh Marvel Studio dibintangi Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, dan Park Seo Joon.

Penampilan Park Seo Joon, aktor asal Korea Selatan di trailer ini menjadi perbincangan publik, khususnya pencinta drama korea atau drakor. Proyek film ini adalah kali perdana Park Seo Joon debut di industri Holywood.

Park Seo Joon di film the Marvels ini memerankan karakter Prince Yan. Tokoh Pangeran Yan, penguasa negeri Aladna ini pertama kali muncul dalam komik Marvel berjudul Captain Marvel #9 pada 2014.

Profil Park Seo Joon

Melansir asianwiki.com. Park Seo Joon yang lahir pada 16 Desember 1988 merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Setelah lulus dari SMA An-Nam, Park Seo Joon melanjutkan pendiidkan di Seoul Institute of the Arts, Kyungpook National University.

Park Seo Joon memulai karirnya di industri hiburan Korea Selatan pada 2011 di bawah Key East Enteetaiment dengan tampil di video musik single Bang Yong-Guk berjudul I Remember. Debut aktingnya dilakukan dengan membintangi drama korea Dream High 2 (2012) sebagai pemeran pendukung. Pada Oktober 2013-April 2015, Park Seo Joon pernah menjadi pembawa acara Music Bank.

Dikutip imdb.com, Pada 2014, Park Seo Joon mendapat peran utamanya dalam A Witch’s Love (2014), meskipun itu hanya drama kabel. Satu tahun kemudian, ia menjadi subpemeran untuk drama perusahaan penyiaran utama Kill Me, Heal Me. Pada 2015, pria bergolongan darah AB ini berhasil mendapat peran utama pertama dalam drama saluran utama berjudul She Was Pretty. Kariernya pun perlahan meningkat dan mulai mendapat tawaran bermain menjadi peran utama.

Pada 2017, Park Seo Joon tampil dan menampilkan pesonannya dalam drakor Fight For My Way. Masih pada tahun yang sama, Park Seo Joon juga membintangi film Midnight Runners sekaligus menjadi tanda peran utamanya dalam film. Selain itu, sejumlah judul drama lain yang pernah diperankannya antara lain Pots of Gold (2013), Hwarang (2016), What's Wrong With Secretary Kim (2018), Itaewon Class (2020), dan Gyengseong Creature (2023).

Pilihan Editor: Menunggu Aksi Park Seo Joon Adu Akting dengan Brie Larson di Film The Marvels

X

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.