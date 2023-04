Ariana Grande Sebut Badannya Makin Kurus Justru Paling Sehat, Bella Hadid Beri Dukungan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Ariana Grande buka suara usai mendapatkan kecaman publik karena tubuhnya dinilai makin kurus pascanikah. Penyanyi lagu Break Free ini membagikan ceritanya melalui video Tiktok yang diunggah pada Rabu, 12 April 2023.

Ariana Grande Ungkap Tubuhnya Kini Versi Paling Sehat

Ariana Grande berharap publik berhenti membicarakan tentang bentuk tubuhnya. Penyanyi lagu Almost is Never Enough ini mengatakan bahwa tubuhnya di masa lalu bukanlah tubuh tersehat. "Tubuh yang kalian bandingkan dengan tubuhku saat ini bukanlah versi paling sehat," katanya.

Ariana menyebut bahwa tubuhnya yang dulu penuh dengan obat antidepresan, makanan kotor, alkohol, dan lain sebagainya. "Aku dulu banyak mengkonsumsi antidepresan, minum-minum (minuman keras), dan makan dengan buruk, lalu aku saat itu berada di titik terendah. Ketika aku melihat orang-orang menilai kesehatanku (lewat bentuk tubuh sebelumnya), tapi faktanya itu tidak sehat," ujarnya lewat video berdurasi 3 menit.

Penyanyi lagu Thank You, Next ini berharap orang-orang berhenti mengomentari tubuh orang lain karena tidak mengetahui fakta yang mungkin tersembunyi. "Kita harus lebih baik dan mengurangi komentar soal tubuh orang lain. Jika kamu berpikir apa yang kamu bicarakan bertujuan positif, entah sehat, tidak sehat, besar, kecil, ini, itu, seksi, tidak seksi. Kita hanya harus berhenti (mengomentari tubuh orang lain)."

Bella Hadid Beri Dukungan

Supermodel, Bella Hadid memberikan dukungannya lewat unggahan video TikTok Ariana Grande di akun Instagramnya. Kamis, 13 April 2023. Pada keterangan unggahannya, Bella berharap orang-orang dapat berlaku lebih baik dan tidak mempedulikan urusan orang lain. Banyak hal yang mungkin tersembunyi di balik hingar bingar Instagram.

"Kamu tidak akan pernah tahu apa yang orang lain lewati, baik secara mental maupun fisik. Penyakit atau depresi. Kedukaan atau sakit hati. Kamu hanya tidak tahu dan tidak akan pernah tahu hingga kamu berada di posisi mereka," tulisnya di Instagram.

Bella Hadid mengharapkan orang-orang memberi dukungan daripada bersikap agresif dan mengecam orang lain. "Daripada memberikan nasehat ataupun opini, penilaian atau serangan, coba untuk membantu dan bersikap baik," tulis adik supermodel Gigi Hadid ini menambahkan.

GABRIELLA AMANDA | TIKTOK ARIANA GRANDE | INSTAGRAM BELLA HADID

