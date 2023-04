Dikabarkan Gelar Konser November 2023 di Jakarta, Inilah Profil Coldplay

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Coldplay akan menggelar konser di Indonesia pada November 2023 mendatang menyedot perhatian penggemar band asal Inggris ini. Jika hal tersebut benar terjadi maka ini akan menjadi konser perdananya di Indonesia.

Profil Coldplay

Band Coldplay dibentuk pada 1996, merupakan band rock Inggris dengan personel Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman dan Will Champion, yang terkenal dengan lagu-lagu mereka Viva La Vada, Paradise dan Fix You.

Chris Martin dan Jonny Buckland bertemu satu sama lain saat belajar di University College London pada bulan September 1996. Bersama-sama, keduanya membentuk sebuah grup bernama 'Pectoralz', dengan teman sekelas mereka, Guy Berryman, yang kemudian bergabung dengan band ini. Tahun berikutnya, band ini berganti nama menjadi Starfish, dan mendapatkan seorang manajer yang merupakan teman Martin, Phil Harvey. Mereka juga mendapatkan drummer mereka, Will Champion, pada tahun yang sama, serta akhirnya memilih nama baru untuk band ini; Coldplay.

X

Melansir contactmusic, pada 1998, mereka merilis EP pertama mereka yang berjudul Safety. Hanya 50 kopi yang tersedia untuk dijual, karena 450 kopi lainnya dibagikan kepada teman, keluarga dan perusahaan rekaman. Hal ini membuat mereka dilirik dan dikontrak oleh label musik independen, 'Fierce Panda', pada Desember tahun itu. Tahun berikutnya, mereka merilis EP tiga lagu berjudul 'Brothers and Sisters', dengan lagu utama yang menjadi single pertama mereka.

Pada 1999, band ini menandatangani kontrak dengan label baru, Parlophone, dan tampil di Glastonbury Festival. Bulan Oktober 1999, mereka merilis album mini ketiga mereka, The Blue Room. Antara November 1999 dan Mei 2000, Coldplay merekam album studio debut mereka, 'Parachutes'. Pada bulan Juni, mereka memulai tur utama pertama mereka, dan merilis lagu 'Yellow', yang mencapai puncaknya di nomor empat di tangga lagu Inggris. Coldplay kemudian kembali ke studio rekaman pada tahun 2001 untuk mulai mengerjakan album studio kedua mereka. Mereka menyelesaikan dan merilis 'A Rush of Blood to the Head' pada tahun 2002.

Coldplay kembali dengan album studio ketiga mereka, 'X&Y', pada tahun 2005. 'X&Y' dengan cepat menjadi album terlaris pada tahun itu, terjual sebanyak 8,3 juta kopi di seluruh dunia. Album ini juga masuk ke tangga lagu nomor satu di 20 negara. Tahun berikutnya, mereka mulai mengerjakan album keempat mereka, 'Viva la Vida atau Death and All His Friend'.

Band ini beristirahat dari rekaman pada tahun 2007 untuk melakukan tur keliling Amerika Latin, dan merilis album tersebut pada bulan Juni 2008. Album ini menjadi album dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris, dan sekali lagi menjadi album terlaris pada tahun itu, dengan status pemuncak tangga lagu di seluruh dunia.

Album kelima mereka dirilis pada bulan Oktober 2011, dalam bentuk 'Mylo Xyloto'. Pada bulan Desember 2013, Coldplay mengumumkan bahwa rilisan mereka di masa depan akan didistribusikan oleh Atlantic Records. Pada bulan Februari 2014, band ini merilis lagu pertama dari album keenam mereka, 'Ghost Stories'. Album ini dirilis pada bulan Mei 2014. Album ini mencapai nomor satu di Inggris dan Amerika Serikat dan ada lima single yang dirilis juga.

Pada tahun 2015 pada tanggal 4 Desember, band ini merilis album studio ketujuh mereka yang berjudul A Head Full Of Dreams sebagai kelanjutan dari Ghost Stories, album ini membuat band ini menciptakan suara yang berbeda dari album-album sebelumnya. Album ini menampilkan kolaborasi dengan Beyonce, Noel Gallagher dan Tove Lo. Album ini merupakan album terlaris kedelapan di tahun 2015 dengan penjualan 1,9 kopi di seluruh dunia.

Single utama dari album ini berjudul 'Adventure Of A Lifetime' dirilis pada tanggal 6 November 2015. Single kedua dari album 'Hymn for the Weekend' menampilkan Beyonce dan membuat band ini meraih posisi 10 besar Inggris ke-17. Pada tahun 2016, Coldplay telah menjual 80 juta keping album di seluruh dunia.

Coldplay semakin mendiversifikasi sound mereka dalam album-album studio berikutnya, yang terbaru adalah Music of the Spheres (2021). Setiap album menyajikan tema yang unik dan menambahkan gaya musik baru ke dalam repertoar asli band ini, termasuk elektronika, ambient, pop, R&B, klasik, dan rock progresif. Mereka juga dikenal dengan pertunjukan live yang "euforia"dan "imersif",yang menurut NME adalah saat band ini "menjadi hidup dan paling masuk akal." Pada tahun 2018, film dokumenter tentang perjalanan karier yang disutradarai oleh Mat Whitecross dirilis di beberapa bioskop untuk menandai ulang tahun ke-20 band ini.

Dengan 100 juta album terjual di seluruh dunia, Coldplay merupakan salah satu grup musik terlaris sepanjang masa. Menurut Fuse, mereka merupakan grup dengan penghargaan terbanyak keenam dalam sejarah, termasuk nominasi dan kemenangan Brit Award terbanyak untuk sebuah grup musik.

Prestasi penting lainnya termasuk tur terlaris ketujuh sepanjang masa, tiga dari 50 album terlaris di Inggris Raya, album nomor satu terbanyak di negara ini tanpa pernah meleset dari posisi teratas, dan menjadi grup Inggris pertama yang memulai debutnya di posisi pertama Billboard Hot 100. Coldplay dianggap sebagai salah satu band paling berpengaruh di abad ke-21, dengan Forbes menggambarkan mereka sebagai standar untuk kancah musik alternatif saat ini.

Rock and Roll Hall of Fame memasukkan A Rush of Blood to the Head ke dalam daftar "200 Album Definitif" dan single "Yellow" adalah bagian dari pameran "Songs That Shaped Rock and Roll" karena merupakan salah satu rekaman paling sukses dan penting dalam industri musik. Terlepas dari popularitas dan dampaknya, Coldplay telah mendapatkan reputasi sebagai ikon musik yang mempolarisasi.

Pilihan Editor: Awal Mula Rumor Konser Coldplay di Jakarta hingga Perkiraan Harga Tiketnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.