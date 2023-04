Ariana Grande Jawab Kekhawatiran Fans pada Tubuhnya yang Terlihat Lebih Kurus

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande membuat para penggemarnya khawatir setelah unggahan foto-foto terakhirnya di Instagram yang memperlihatkan tubuhnya lebih kurus. Banyak yang menduga bahwa pelantun "Thank You, Next" itu mengalami gangguan makan anoreksia.

Menanggapi hal tersebut, Ariana membuat jawaban dalam unggahan TikTok. Dia berbicara secara terbuka tentang komentar yang dibuat penggemar tentang tubuhnya, baik baru-baru ini maupun selama dekade terakhir. “Kalian telah banyak membicarakannya (tubuh saya) selama dekade terakhir atau lebih, jadi saya ingin bergabung kali ini. :)” tulis dia.

Dalam videonya, dia meminta orang dengan pelan untuk berhenti mengomentari tubuh orang pada umumnya dan mengungkapkan bahwa di balik layar, apa yang oleh beberapa penggemar dianggap sebagai tubuhnya yang "paling sehat" ternyata jauh dari itu.

"Saya tahu secara pribadi untuk saya, tubuh yang kalian bandingkan dengan tubuh saya saat ini adalah versi tubuh saya yang paling tidak sehat," katanya. “Saya menggunakan banyak antidepresan dan meminumnya dan makan dengan buruk dan pada titik terendah dalam hidup saya ketika saya melihat cara kalian menganggap saya sehat tetapi itu sebenarnya bukan kesehatan saya. Dan saya tahu saya tidak harus menjelaskannya tetapi saya pikir mungkin memiliki keterbukaan dan semacam kerentanan di sini adalah bahwa sesuatu yang baik mungkin datang darinya, saya tidak tahu. Tapi itu yang pertama: Sehat bisa terlihat berbeda," kata dia

“Hal kedua adalah kalian tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang,” lanjutnya. "Jadi, bahkan jika kalian berasal dari tempat yang penuh kasih dan perhatian, orang itu mungkin sedang bekerja atau memiliki sistem pendukung yang mereka bekerja, dan kalian tidak pernah tahu."

Di bagian lain klip TikTok, pelantun "One Last Time" itu mengatakan dia percaya orang seharusnya merasa "kurang nyaman" mengomentari tubuh orang lain, meskipun itu bermaksud baik.

“Ada cara untuk memuji seseorang atau mengabaikan sesuatu yang tidak suka kalian lihat, yang saya pikir kita harus saling membantu,” katanya. “Kita harus bertujuan untuk menjadi lebih aman, dan menjaga satu sama lain lebih aman.”

Grande, yang saat ini sedang syuting film yang diadaptasi dari musikal Broadway "Wicked", juga berbagi pesan cinta untuk penggemarnya.

“Aku pikir kamu cantik. Tidak peduli apa yang kamu alami. Tidak peduli berapa beratnya, tidak peduli bagaimana kamu suka merias wajah akhir-akhir ini, tidak peduli prosedur kosmetik apa yang kamu miliki atau tidak, atau apa pun,” kata pelantun "7 Rings" itu.

Kekhawatiran penggemar ini bermua saat dia untuk pertama kalinya tampil di publik ketika menghadiri konser Jeff Goldblum di Ronnie Scott's Jazz Club, London, Inggris. Ariana memakai baju hitam yang dipadukan dengan jaket merah muda yang terbuka sehingga memperlihatkan tulang pada bagian leher dan dada yang sedikit menonjol.

Sebuah akun Twitter bernama @RISHAVMARAJ mengunggah tulisan tentang dugaan penyebab Ariana Grande terlihat kurus. Ariana disebut sempat mengalami depresi berat usai mantan kekasihnya Mac Miller meninggal pada 2018 lalu. Dia dilaporkan kecanduan alkohol lantaran rasa sedih kepergian sang mantan kekasih. Tapi dia sudah mengurangi alkohol setelah bertemu dengan suaminya saat ini, Dalton Gomez.

Ariana Grande sebelumnya berbicara tentang perjuangannya melawan kecemasan dan depresi, bersama dengan PTSD setelah insiden bom di konsernya di Manchester tahun 2017 yang menewaskan 22 orang.

