Mengenal Ariana Grande yang akan Memerankan Glinda Upland dalam Broadway, Wicked

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan penyanyi Ariana Grande dalam unggahan media sosial Instagram dia disoroti para penggemarnya. Grande dianggap makin kurus tubuhnya. Ia juga dinantikan para penggemarnya dalam penokohan Broadway. Ariana Grande akan memerankan tokoh Glinda Upland dalam drama musikal Broadway, Wicked.

Karier Ariana Grande

Mengutip Britannica, Ariana Grande lahir pada 26 Juni 1993. Penyanyi yang juga aktris Amerika itu terjun dalam kancah musik pop pada 2010. Karier bernyanyi dan aktingnya dilakoni sejak masih muda. Setelah memenangi peran dalam drama Broadway 13, ia juga tampil dalam acara televisi. Pada 2010, ia mendapat peran di serial televisi Nickelodeon.

Perannya sebagai Cat Valentiene yang menempuh pendidikan di sekolah seni pertunjukan. Sukses dalam bidang akting, ia terus menekuni minatnya bernyanyi. Grande merilis single Put Your Heart Up pada 2011. Selama dua tahun berikutnya, album pertamanya, Yours Truly rilis dan termasuk single populer The Way, kolaborasi dengan rapper Mac Miller menempati nomor satu di tangga lagu Billboard 200.

X

Album keduanya, My Everything, dirilis pada 2014. Rekaman dalam album itu berkolaborasi The Weeknd, Iggy Azalea, dan Childish Gambino. Lagu Bang Bang berkolaborasi dengan Jessie J dan Nicki Minaj, menempatkan Grande masuk nominasi Grammy Award pertama dia.

Adapun Dangerous Woman yang rilis tahun 2016, kembali berkolaborasi dengab para arti ternama, seperti Lil' Wayne dan Minaj. Pada 2018 Grande merilis serial dokumenter empat bagian di YouTube berjudul Dangerous Woman Diaries . Itu termasuk cuplikan di balik layar dari tur juga klip dari pembuatan album berikutnya, Sweeteners.

Seperti dua dari tiga album Grande sebelumnya, Sweeteners menduduki peringkat satu di tangga lagu Billboard 200. Itu termasuk lagu God Is a Woman, No Tears Left to Cry dan The Light Is Coming. Album itu memenangiGrammy untuk nominasi album vokal pop terbaik. Pada 2019 Grande merilis Thank You, Next. Album keenamnya, Position, muncul tahun 2020. Pada 2021, Grande menjadi pelatih di kompetisi menyanyi yang disiarkan televisi.





Penghargaan Ariana Grande

Sepanjang masa kariernya, Ariana Grande telah menerima sejumlah penghargaan. Mengutip Times of India, ia memenangi Grammy Award dalam nominasi Best Pop Vocal Album pada 2018. Ia juga memenangi nominasi Best Pop Duo Group Performance tahun 2020.

Grande pernah mendapat penghargaan dari American Music Awards dua tahun berturut-turut pada 2015 dan 2016. Keduanya masing-masing dalam nominasi Favorite Pop Rock Female dan Artist of The Year.

Nama Ariana Grande juga keluar sebagai pemenang dalam MTV Video Music Awards. Pada 2019, ia menyabet tiga piala dalam nominasi Artist Of The Year, Best Art Direction dan Song Of Summer dalam satu tahun.

