Kill Boksoon Jadi Film Favorit Jennie BLACKPINK, Karakter Jeon Do Yeon Curi Perhatiannya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop, Jennie BLACKPINK mengungkapkan dirinya menjadi penggemar dari film Netflix terbaru berjudul Kill Boksoon. Dikutip melalui All Kpop, pada Sabtu, 8 April 2023, Jennie mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan cuplikan video dari film Kill Boksoon yang diperankan oleh Jeon Do Yeon.

Pada unggahan tersebut, penyanyi lagu As If It's Your Last ini menunjukkan rasa kagumnya kepada sang karakter utama, Gil Boksoon dengan menuliskan keterangan, "(Saya) penggemar dari kakak Boksoon. Film favoritku untuk saat ini. Kill Boksoon."

Karakter Jeon Do Yeon di Kill Boksoon

Karakter yang dimainkan oleh Jeon Do Yeon mencuri perhatian Jennie BLACKPINK dan publik. Aktris Jeon Do Yeon harus memerankan peran ganda di film laga pertamanya, Kill Boksoon. Pada film produksi Netflix itu, aktris kelahiran 1973 ini menjadi seorang ibu tunggal sekaligus pembunuh profesional yang legendaris di antara koleganya.

Cuplikan film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Karakter Gil Boksoon digambarkan sebagai pembunuh legendaris yang tidak pernah gagal dalam salah satu tugasnya. Selain itu, peran Gil Boksoon terdaftar dalam satu agensi pembunuh kelas atas bernama MK Entertaiment.

Pada film terbarunya ini, Jeon Do Yeon ditantang untuk memerankan seorang ibu yang penuh kasih dalam membesarkan anak perempuannya dan menjadi seorang pembunuh profesional. Dalam memerankan peran tersebut, Jeon Do Yeon mengungkap dirinya tidak merasa kesulitan karena sudah terbiasa memerankan peran ganda.

"Meskipun saya jelas bukan seorang pembunuh, saya juga menjalani kehidupan ganda (di kehidupan nyata), sebagai ibu dan aktris. Jadi bagi saya itu tidak terlalu baru," kata Jeon Do Yeon, pada acara konferensi pers film Kill Boksoon, di Grand Intercontinental Seoul Parnas, Korea Selatan, Selasa, 1 Maret 2023.

Sementara itu, film Kill Boksoon saat ini berhasil memuncaki daftar Top 10 Global Netflix. Dalam waktu 3 haru pasca perilisan, film ini juga berhasil memuncaki Top 10 Global film Netflix di beberapa negara (non-Inggris), yaitu Korea, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, dan negara-negara lainnya.

GABRIELLA AMANDA | ALL KPOP

