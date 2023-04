Sinopsis Red Balloon, Kisah Empat Orang yang Ingin Memuaskan Hasratnya

TEMPO.CO, Jakarta - Red Balloon adalah drama Korea dari TV Chosun yang tayang pertama kali pada 18 Desember 2022 lalu. Drama ini dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming online, Viu. Memiliki total 20 episode, drama yang satu ini menyoroti kisah tentang empat orang yang berusaha memenangkan hati seseorang dan memuaskan hasrat mereka.

Dilansir dari situs resmi Viu, Red Balloon merupakan salah satu drama makjang yang dibintangi oleh deretan aktor dan aktris populer Korea Selatan. Mulai dari Seo Ji Hye yang pernah bermain dalam Jealousy Incarnate, Lee Sung Jae yang membintangi Show Window: The Queen’s House, hingga Hong Soo Hyun dari drama Police University.

Lantas, bagaimana alur cerita dari melodrama yang satu ini? Berikut informasi selengkapnya mengenai sinopsis Red Balloon beserta daftar pemainnya.

Tentang Red Balloon

Judul drama: Red Balloon

Judul asli dalam hangul:

Genre: romantis, melodrama

Jumlah episode: 20 episode

Durasi per episode: 70 menit

Saluran tayang: TV Chosun, Viu

Jadwal tayang: setiap Minggu dan Senin, mulai 18 Desember 2022

Pemeran utama: Seo Ji Hye, Lee Sung Jae, Hong Soo Hyun, Lee Sang Woo

Sutradara: Jin Hyun Wook

Penulis naskah: Moon Young Nam

Sinopsis Red Balloon

Sinopsis Red Balloon mengangkat cerita tentang empat orang yang berusaha mengalahkan rasa patah hatinya dengan memuaskan semua keinginan mereka. Suatu hari, Jo Eun Gang ingin menjadi seorang guru sekolah, tetapi dia gagal lulus ujian mengajar. Dia pun akhirnya bekerja sebagai guru privat.

Meski Jo Eun Gang terlihat sebagai sosok yang tenang, tetapi dia ternyata menyimpan sesuatu yang membara dalam hatinya. Dia merupakan tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan semua yang diinginkannya.

Sementara itu, Ji Nam Cheol berasal dari keluarga yang miskin. Tetapi nasibnya mulai berubah ketika dia menikah dengan anak perempuan dari keluarga kaya raya. Dia pun menjalankan bisnis yang sebenarnya adalah milik dari ayah mertuanya. Hal itu membuat Ji Nam Choel tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan di perusahaan itu.

Di sisi lain, Han Ba Da adalah wanita yang sudah menikah dan bekerja sebagai desainer perhiasan. Beberapa hari sebelum pernikahannya, orangtuanya bangkrut dan membuatnya hampir menyerah untuk menikah. Tetapi, tunangannya berhasil membujuk Han Ba Da untuk tetap menikah dan menjalani kehidupan yang tidak mudah karena ibu mertuanya.

Selain itu, ada juga Go Cha Won yang berprofesi sebagai dokter kulit. Dia menjadi seorang dokter kulit seperti yang diinginkan orangtuanya dan menikah dengan Han Ba Da. Go Cha Won sendiri tidak menyukai pekerjaannya, dia juga mengetahui istrinya mengalami kesulitan karena ibunya, tetapi tak tahu harus berbuat apa-apa. Sementara itu, kakak ipar Go Cha Won adalah Ji Nam Choel.

Daftar Pemain Red Balloon

Red Balloon dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Daftar pemainnya adalah sebagai berikut.

Seo Ji-Hye sebagai Jo Eun-Gang Lee Sung-Jae sebagai Ji Nam-Cheol Hong Soo-Hyun sebagai Han Ba-Da Lee Sang-Woo sebagai Go Cha-Won Lee Bo Hee sebagai Yang Ban Sook Jeong Bo Seok sebagai Jo Dae Bong Jung Yoo Min sebagai Jo Eun San Yoon Mi Ra sebagai ibu Cha Won Yoon Joo Sang sebagai ayah Cha Won Kim Hye Sun sebagai Ho Keum Ah Choi Dae Chul sebagai Jo Dae Geun Lee Sang Sook sebagai Yeo Jeon Hee Seol Jung Hwan sebagai Kwon Tae Ki

Itulah sinopsis Red Balloon beserta daftar pemainnya. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

