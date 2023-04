Sinopsis Film My Precious, Remake dari You Are Apple of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai series dan film Thailand semakin populer belakangan ini. Tim industri film Thailand berhasil menghasilkan karya dengan alur yang menarik. Selain itu, film yang juga dibintangi aktor dan aktris super berbakat, serta sinematografi yang ciamik juga sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa series dan film Thailand yang sempat menarik hati warga Indonesia berjudul Friendzone, I Told Sunset About You, Kinn Porsche, dan The Gifted. Kali ini, ada satu film Thailand yang juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu My Precious.

Film My Precious yang dinantikan sejak 2019 akhirnya dijadwalkan tayang pada 27 April 2023 di bioskop Thailand. Film ini diproduksi oleh GMMTV yang disutradarai oleh Fon Kanittha Kwunyoo dan ditulis oleh Naphat Chitveerapat serta Lalil Kittitanaphan. Untuk itu, mari simak sinopsisnya dibawah ini.

Sinopsis Film My Precious

My Precious mengisahkan cinta pertama yang tidak mudah dilupakan. Aktris Film Rachanun Mahawan yang berperan sebagai Lin, yakni cinta pertama Tong yang diperankan oleh Nanon Korapat Kirdpan. Sayangnya, Tong dan teman-teman satu gengnya mencintai orang yang sama secara bersamaan.

X

Kemudian, keberuntungan berpihak pada Tong karena ia mendapat kesempatan untuk selangkah lebih dekat dengan Lin sembari belajar bersama. Namun ternyata, Tong memiliki perilaku yang buruk, sehingga Tong terpaksa selalu diawasi oleh teman-temannya.

Pemain Film My Precious

1. Nanon Korapat Kirdpan Berperan sebagai Tong

My Precious merupakan film pertama milik GMMTV yang sudah direncanakan sejak 2019. Film ini membawa karakter berbakat yang super populer, Nanon Korapat Kirdpan berperan sebagai Tong. Tong adalah sosok teman yang mencintai Lin. Nanon merupakan aktor GMMTV yang sudah sangat populer dan membintangi banyak series seperti Hormones, Blacklist, The Gifted, dan Bad Buddy. Menariknya, film My Precious sudah lebih dulu mengajak Nanon untuk ikut serta sebelum ia berperan sebagai Pran dalam series Bad Buddy pada 2020.

2. Film Rachanun Mahawan Berperan sebagai Lin

Film Rachanun Mahawan berperan sebagai Lin yakni sosok gadis cantik dan pintar, Film merupakan aktris GMMTV yang berhasil masuk lewat kompetisi GO ON GIRL & GUY : Star Search pada 2019. Semenjak itu, ia berperan dalam berbagai series Thailand besutan GMMTV seperti 2Gether, I'm Tee, Me Too, Angel Beside Me, dan Not Me.

3. Chimon Wachirawit Ruangwiwat

Chimon Wachirawit Ruangwiwat mulai terjun ke industri hiburan sejak 2006 melalui film 13 Beloved dan debut aktor secara resmi pada 2015 dalam film Ghost Ship. Aktor tampan berbakat ini telah membintangi berbagai macam series seperti My Dear Loser, The Gifted, He’s Coming To Me, Youniverse, dan Never Let Me Go.

4. Ohm Pawat Chittsawangdee

Ohm Pawat Chittsawangdee berperan sebagai karakter yang setia kawan dan berpenampilan rapi. Film yang merupakan Remake You Are Apple of My Eye ini belum mengkonfirmasi nama karakternya dalam versi Thailand namun ciri-cirinya menyatakan bahwa Ohm Pawat akan berperan sebagai tokoh Sheng-yu Yen dalam versi Taiwan. Aktor tampan berbakat ini telah populer sejak 2016 melalui series Make It Right, He’s Coming To Me, Vice Versa, The Shipper, 10 Years Ticket, dan Bad Buddy.

5. Neo Trai Nimtawat

Neo Trai Nimtawat merupakan seorang atlet basket nasional di Thailand yang akhirnya menjadi seorang aktor berbakat. Debut sejak 2018 dalam series You're My Boy dan namanya semakin populer sejak kemunculannya dalam series Fish Upon The Sky pada 2021.

6. Euro Thanaset Suriyapornchaikul

Euro Thanaset Suriyapornchaikul debut dalam series School Tales pada 2017 dan berhasil menjadi peran pendukung dalam berbagai series lainnya seperti Bad Genius, I'm Tee Me Too, dan Fish Upon the Sky,

7. View Benyapa Jeenprasom

View Benyapa Jeenprasom merupakan aktris cantik berbakat yang berperan sebagai sahabat Lin dalam film My Precious. View debut sebagai aktris dalam serial Blacklist pada 2019 dan berhasil berperan dalam series populer lainnya seperti 2Gether, Star and Sky Series: Star in My Mind, The Shipper, 10 Years Ticket, dan Midnight Series: Moonlight Chicken.

Pilihan Editor: Sinopsis Film Soulmate, Kisah Persahabatan dan Percintaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

NUR QOMARIYAH | BERBAGAI SUMBER