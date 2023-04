6 Rekomendasi Drakor Sad Ending Ditinggal Nikah, Kisah Cintanya Tragis

TEMPO.CO, Jakarta - Suatu cerita tidak harus selalu berakhir bahagia. Hal ini pun berlaku pada drama Korea atau drakor. Beberapa dari drama ini memiliki akhir yang menyedihkan atau sad ending. Pada umumnya, alur yang menyedihkan tersebut akan menguras emosi dan membuat para penontonnya menangis.

Drakor sad ending kerap menyajikan akhir cerita yang tragis dari tokoh utamanya. Ada banyak jenis alur tragis dalam sebuah drama, salah satunya adalah ketika sang tokoh utama ditinggal menikah oleh kekasihnya. Akhirnya, mereka pun harus hidup sendirian dan melihat pasangannya bahagia bersama orang lain.

Lantas, apa saja rekomendasi drakor sad ending ditinggal nikah? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Twenty Five Twenty One (2022)

X

Rekomendasi drakor sad ending yang pertama adalah Twenty Five Twenty One. Drama ini bercerita tentang dua orang anak muda yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Na Hee Do yang bermimpi untuk bisa menjadi atlet anggar nasional bertemu dengan Baek Yi Jin, mahasiswa yang ingin menjadi seorang reporter. Keduanya tak sengaja bertemu dan saling memiliki perasaan. Sayangnya, saat mereka kembali bertemu beberapa tahun kemudian, Na Hee Do justru sudah menikah dengan orang lain.

Drama Korea Twenty Five Twenty One dibintangi Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Dok. Netflix.

2. Josee (2020)

Josee bercerita tentang seorang perempuan penyandang disabilitas bernama Josee yang hidup bersama nenek angkatnya. Suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan ditolong oleh pria bernama Lee Young Seok. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin dengan dan tumbuh perasaan cinta. Tetapi, suatu hari Josee harus melihat Young Seok menikah dengan perempuan lain.

3. On Your Wedding Day (2018)

Drakor yang satu ini menceritakan tentang Hwang Woo Yeon yang bertemu dengan murid baru di sekolahnya, Hwan Seung Hee. Pada awalnya, mereka tidak begitu dekat hingga suatu perjanjian membuat keduanya selalu bersama dan berakhir menjalin sebuah hubungan. Tetapi beberapa tahun kemudian, Hwang Woo Yeon justru mendapatkan undangan pernikahan dari Hwan Seung Hee.

4. The Smile Has Left Your Eyes (2018)

The Smile Has Left Your Eyes adalah hasil remake dari drama Jepang berjudul Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi. Drakor yang satu ini bercerita tentang kisah cinta antara Kim Moo Young dan Yoo Jin Kang yang berawal dari rasa benci. Saat hubungan keduanya berjalan lancar, suatu hari saudara laki-laki Jin Kang menyelidiki kisah cinta mereka dan menemukan fakta yang tak terduga.

5. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Drakor sad ending Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo mengisahkan tentang seorang perempuan dari masa modern yang masuk ke dimensi waktu dan pergi ke zaman Dinasti Goryeo. Untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang baru, perempuan tersebut pun mengubah namanya menjadi Hae Soo. Seiring berjalannya waktu, dia jatuh cinta kepada Pangeran Ke-4, Wang So. Tetapi karena suatu peristiwa, keduanya tidak bisa bersama dan terpaksa menikah dengan orang lain.

6. Architecture 101 (2012)

Rekomendasi drakor sad ending ditinggal nikah yang selanjutnya adalah Architecture 101. Film ini bercerita tentang Lee Seung Min dan Yang Seo Yeon yang bertemu saat menjalani perkuliahan arsitektur. Keduanya pun menjadi teman akrab dan saling memendam perasaan satu sama lain. Sayangnya, perasaan mereka tidak berarti apa-apa ketika Seung Min memilih untuk pindah ke Amerika dan menikah dengan teman satu kantornya.

Itulah beberapa rekomendasi drakor sad ending yang memiliki kisah cinta tragis. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 7 Rekomendasi Drakor Kim Hye Yoon, Ada Sky Castle

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.