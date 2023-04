Profil Member Sub-Unit NCT DoJaeJung dan Fakta Menariknya

TEMPO.CO, Jakarta - NCT merupakan boy grup Korea Selatan besutan SM Entertainment yang debut sejak 2016. Pada saat ini, NCT memiliki member berjumlah 23 orang bernama Johnny, Taeil, Yuta, Taeyong, Kun, Doyoung, Jaehyun, Ten, Jungwoo, Lucas, Renjun, Mark, Jeno, Winwin, Haechan, Chenle, Jaemin, Jisung, Xiao Jun, Yang Yang, Hendery, Shotaro dan Sungchan.

Boy grup dengan konsep paling unik dan antimainstream ini memiliki beberapa sub unit yakni NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WayV. Menariknya, boy grup ini memiliki leader, maknae, vokalis, dan rap yang selalu berubah. Baru-baru ini, subunit terbaru NCT DoJaeJung yang beranggotakan Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo akan debut pada 17 April 2023. Simak profil dan fakta menariknya NCT DoJaeJung di bawah ini.

1. Profil Doyoung NCT DoJaeJung

Doyoung memiliki nama asli Kim Dong Young yang lahir di Gyeonggi Do pada 1 Februari 1996. Member NCT yang dijuluki sebagai Bunny Prince ini berposisi sebagai vokal dan memiliki tinggi badan 178 cm, serta golongan darah B dengan username Instagram @do0_nct.

Bergabung menjadi member NCT dengan sub unit pertama NCT U beranggotakan Taeil, Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun, dan Mark, membuat Doyoung berhasil membawa 17 lagu bersama NCT 127 dan 16 lagu bersama NCT U seperti lagu From Home dan coNEXTion.

2. Profil Jaehyun NCT DoJaeJung

Jeong Yun Oh atau yang dikenal dengan sebutan Jaehyun merupakan pria kelahiran Seoul, Korea Selatan pada 14 Februari 1997. Member NCT yang dijuluki sebagai Valentine Boy ini berposisi sebagai main vocal, visual, lead dancer, dan sub rapper dengan tinggi badan 180 cm dan golongan darah A.

Pemilik Instagram dengan username @_jeongjaehyun ini pertama kali masuk dalam unit NCT 127 dengan tujuh anggota yakni Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, WinWin, Mark, dan Haechan. Ia sukses terlibat dalam 12 proyek sub unit NCT yakni NCT 127 dengan membawakan berbagai lagu populer seperti Dancing in the Rain yang ditampilkan bersama Taeil, Johnny, Yuta, Kun, Jungwoo, Xiaojun, dan Chenle.

3. Profil Jung Woo NCT DoJaeJung

Kim Jung Woo merupakan member NCT dengan posisi sebagai lead vocal dan lead dancer yang dikenal sebagai Jungwoo. Pria kelahiran Sanbon Dong pada 19 Februari 1998 ini memiliki tinggi badan 180 cm dan golongan darah AB. Dikenal dengan julukan Zeus, member NCT ini memiliki akun Instagram dengan username @sugaringcandy.

Jungwoo merupakan anggota NCT yang debut melalui sub unit NCT U dengan lagu Boss pada Februari 2018. Hingga, September 2018 agensi SM Entertainment memutuskan bahwa Jungwoo bergabung menjadi anggota NCT 127 yang ikut membawakan deretan lagu dalam album Regular-Irregular.

4. NCT DoJaeJung

SM Entertainment selaku agensi yang menaungi NCT telah mengkonfirmasi bahwa album pertama subunit NCT DoJaeJung akan dirilis pada 17 April 2023. Pihak agensi memberikan kabar ini bertujuan untuk menginformasikan kabar baik yang telah ditunggu-tunggu oleh NCTzens, sebutan untuk penggemar NCT.

NCT merupakan singkatan dari Neo Culture Technology yakni boy grup besutan SM Entertainment yang memiliki berbagai unit seperti NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV dan yang akan debut mendatang yakni NCT DoJaeJung. Menariknya, SM Entertainment memiliki rencana untuk membuat subunit NCT di seluruh dunia seperti NCT Tokyo, NCT Singapura, NCT Arab Saudi, NCT Hollywood dan lainnya.

5. NCT DoJaeJung Sempat Tampil di Hadapan NCTzens

NCT DoJaeJung telah berhasil tampil sebanyak dua kali membawakan lagu Can We Go Back, dalam konser The Link+ pada Oktober 2022 di Jamsil Olympic Stadium, Korea Selatan. Penampilan selanjutnya, ditampilkan dalam sebuah acara penghargaan spesial MBC Gayo Daejejeon 2022.

Penampilan tersebut ternyata menyita perhatian banyak penggemar, penikmat dunia musik, dan beberapa petinggi perusahaan. Hingga SM Entertainment, memutuskan untuk mendebutkan secara resmi unit baru NCT bernama DoJaeJung beranggotakan tiga orang pria tampan yang super berbakat.

Nah, itu dia profil member dan fakta menariknya mengenai unit baru NCT DoJaeJung yang diresmikan debut pada 17 April 2023. Nantikan debut resmi unit terbaru NCT beranggotakan Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo.

NUR QOMARIYAH

