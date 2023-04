Mengenal Jackie Chan, Aktor Kawakan yang Membintangi Film Baru Ride On

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Jackie Chan berakting dalam film Ride On yang dirilis pada Jumat, 7 April 2023. Jackie Chan aktor, sutradara, dan produser film asal Hong Kong yang terkenal di seluruh dunia. Mengutip IMDb, dia lahir Victoria Peak, Hong Kong, pada 7 April 1954. Keluarganya pindah ke Canberra, Australia, ketika Jackiee Chan berusia enam tahun. Tapi, saat usia tujuh tahun, Jackie Chan kembali ke Hong Kong untuk mengikuti sekolah asrama ketat, China Drama Academy.

Dari usia 7 tahun hingga 17 tahun, Chan belajar akrobat, menyanyi, seni bela diri, dan pantomim sampai mahir. Dia menjadi anggota Seven Little Fortunes Biao Yuen, kelompok pemain profesional yang memberinya peran kecil sebagai aktor cilik. Ia juga sebagai pemeran pengganti.

Perjalanan karier Jackie Chan

Mengutip Britannica, pada awal 1970-an, Chan memulai karier filmnya. Ia muncul dalam peran kecil di dua film yang dibintangi superstar seni bela diri Bruce Lee. Dia muncul di film Jing wu men (1972) atau Fist of Fury, dan Enter the Dragon (1973).

Tak lama setelah Bruce Lee meninggal, Chan sering berperan dalam film-film yang dekat dengan sepeninggal aktor bela diri kungfu itu, seperti tema fist, fury, atau dragon. Setelah kesuksesannya di Hong Kong, Chan pindah ke Amerika Serikat dan membintangi beberapa film Hollywood, termasuk Rush Hour, Shanghai Noon, dan Kung Fu Panda.

Pada 1990-an, film-film Chan menembus pasar Amerika. Dia menerima Lifetime Achievement Award dari MTV pada 1995. Tahun berikutnya, Rumble in the Bronx dirilis di Amerika Serikat, bersama dengan beberapa judul klasik Hong Kong lainnya

Karier Chan terus menanjak di Hollywood dan bioskop Hong Kong. Di Amerika Serikat dia muncul dalam film Shanghai Noon (2000), The Tuxedo (2002), The Forbidden Kingdom (2008), dan The Spy Next (2010). Chan membintangi pembuatan ulang drama aksi tahun 1984, The Karate Kid (2010), kemudian The Foreigner (2017).

Dia mengisi suara dalam film animasi Kung Fu Panda (2008) dan sekuelnya pada 2011 dan 2016, The Nut Job 2: Nutty by Nature (2017), dan The LEGO Ninjago Movie (2017). Dia juga bermain di film berbahasa Mandarin termasuk Xin Jing Cha Gu Shi (2004), Bo bui gai wak (2006), Xinhai Geming (2011), Shen tan Pu Songling (2019), Vanguard (2020).

Pada 2016 Chan menjadi aktor Cina pertama yang menerima Academy Award kehormatan, yang mengakui karier internasional yang khas. Ia juga mendirikan Jackie Chan Charitable pada 1988. Yayasan yang menawarkan beasiswa kepada pemuda Hong Kong. Dia juga dianggap sebagai salah satu tokoh paling terkenal dan dihormati di industri film Hong Kong dan internasional.

