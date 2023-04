Bernilai Miliaran, Ahmad Dhani Tantang Once Mekel Buktikan Bayar Royalti Lagu Dewa 19

TEMPO.CO, Jakarta - Ahmad Dhani menganggap Once Mekel belum bisa memberikan bukti pembayaran terkait penggunaan lagu-lagu Dewa 19 ciptaannya di ranah komersial. Ia berpendapat mantan vokalis Dewa 19 itu berlindung di balik penyelenggara acara atau event organizer (EO).

"Kalau benar Once sudah bayar (melalui EO), coba dong, dilampirkan hasil menyanyikan lagu Dewa 19 dari tahun 2010 sampai sekarang. Kalau dibilang sudah bayar, saya bisa bilang itu omong kosong karena saya dan Andra enggak pernah terima dan enggak ada buktinya. Jadi, menurut saya Once berlindung di balik EO," kata Ahmad Dhani saat peluncuran video musik Love is Blind di Jakarta, Selasa, 4 April 2023.

Once Mekel sempat menyatakan bahwa dia tidak menyalahi aturan hukum apapun terkait penggunaan lagu-lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani atau Andra Ramadhan di ranah komersial. Penyanyi bernama lengkap Elfonda Mekel itu berpegang pada Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti terkait performing rights sudah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara acara lewa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Setelah Keluar, Once Mekel Masih Bawakan Lagu Dewa 19



X

Ahmad Dhani lantas berpendapat bahwa sejak tak lagi memperkuat Dewa 19 pada 2010 silam, Once masih membawakan sejumlah lagu-lagu yang dia dan Andra ciptakan untuk band tersebut.

"Sejak keluar dari band tanpa alasan, Once masih tetap nyanyi lagu-lagu Dewa 19 di mana-mana. Saat itu Dewa 19 malah sedang ngaplo (Bahasa Jawa: melongo), enggak punya job selama enam tahun, sampai akhirnya ada reuni dengan Ari Lasso tahun 2016," kata Ahmad Dhani.

Berkebalikan dengan Dewa 19 yang vakum tanpa vokalis dan sepi tawaran manggung kala itu, Once kata Ahmad Dhani, saat itu tetap berjalan sendirian dengan menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di atas panggung. "Jadi saya tagih, mana bukti bayarnya? Show me the money!" kata Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani Minta Once Mekel Buktikan Perkataannya



Ahmad Dhani menyebutkan salah satu pernyataan mantan vokalis Dewa 19 itu yang berupaya membantu para komposer dan pencipta lagu di Tanah Air untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka terkait penggunaan dan pemanfaatan lagu.

"Ya sudah, kalau begitu bantulah dengan kasih bukti pembayaran EO kepada kami dari tahun 2010 sampai sekarang. Enggak ada buktinya. Kalau diakumulasikan hingga kini, mungkin Once sudah bisa dapat miliaran semisal sekali show dibayar Rp 100 juta saja," kata Ahmad Dhani.

Meski tengah berpolemik, Ahmad Dhani kembali menegaskan bahwa hubungan pribdai antara dirinya dengan Once masih terjaga dengan baik mengingat apa yang terjadi saat ini murni soal perkara pekerjaan. "It's only a business. Berteman biasa saja, enggak ada masalah. No hard feelings. Belum ngobrol dan belum ada rencana (bertemu)," kata Ahmad Dhani.

Pilihan Editor: Tawarkan Lagu Love is Blind ke Once Mekel, Ahmad Dhani: Ditolak Mentah-mentah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.