Razman Arif Nasution Jadi Tersangka, Begini Reaksi Hotman Paris dan Richard Lee

TEMPO.CO, Jakarta - Razman Arif Nasution telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Penetapan tersangka Razman dilakukan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber lewat gelar perkara yang dilakukan pada Senin, 20 Maret lalu.

Kasus ini berawal dari Hotman Paris yang melaporkan mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim dan pengacara Razman Arif Nasution atas dugaan pencemaran nama baik. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman. Pengacara kondang tersebut membantah tudingan tersebut dan justru menyebut Iqlima yang mendekati dan menggodanya.

Hotman Paris mengaku tidak akan memaafkan Razman Arif Nasution. Ia merasa kalau Razman berusaha untuk mengajaknya berdamai agar kasus ini cepat selesai.

"Ha ha kau coba baikin hotman sekarang! No no no! Sudah kepepet ya lawan Hotman? Ayok donk kamu yang buka ke publik apa perkembangan penyidikan? Tidak ada maaf bagimu! Jangan coba baikin Hotman! Mana Federasi Batak Intelektual yang bilang ikan Mujahir ikan hama! Kau kau beramai ramai laporin Hotman ke Polisi tapi kalah?? Hai Razman jangan lama lamain di Medan! Kenapa menghindar??" tulis Hotman di Instagram pada Selasa, 4 April 2023.



Kemudian, Hotman juga menyinggung soal Razman yang tiba-tiba bergabung dengan partai politik. "Sesaat setelah di periksa di Mabes Polri!! Ha ha siapa mau berdamai dengan kau?? Sekarang tiba tiba ikut partai politik setelah tau nasibnya di Mabes Polri??? Tidak ada maaf bagimu!!" tulis Hotman.

Dalam beberapa foto yang dibagikan Hotman, terlihat Razman mengenakan dua seragam partai berbeda. "Waduh yang benar ikut partai yang mana?? Ha ha apa benar baru baru ini masuk partai setelah tau apa yang akan terjadi dalam penyidikan atas laporan polisi dari Hotman?? Mana yang benar? Ayok terbuka," tulis Hotman.

Selain Hotman Paris, Richard Lee juga turut memberikan komentar mengenai status tersangka yang disandang oleh Razman. Sebelumnya, dokter kecantikan tersebut pernah berseteru dengan Razman kala menjadi pengacara perusahaannya. Richard Lee menyebut Razman telah menuai karmanya.

"Waduh yang sabar ya bang.. Semua pasti bisa abang lalui. Roda berputar, karma is real," tulis Richard Lee di Instagram Story pada Rabu, 5 April 2023.

Tidak sampai di situ, Richard kemudian mengirimkan pesan kepada Razman melalui DM Instagram. Ia kembali menyinggung soal permasalahan mereka kemarin. "Andai kemarin abang kerjain kasus saya sepenuh hati, dan ikut saran saya prapid, mungkin abang udah jadi pengacara top Indonesia," tulis Richard.

