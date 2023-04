Mengenang Layne Staley, Vokalis Grunge Alice in Chains

TEMPO.CO, Jakarta - Layne Staley penyanyi grunge era yang populer namanya pada 1990-an. Ia lahir pada 22 Agustus 1967 di Kirkland, Washington. Layne Staley pendiri dan vokalis utama Alice in Chains.

Mengutip grunge.com, Layne Staley mengisi masa mudanya di Seattle, tempat dia mengenal musik grunge dan menjadi inspirasi untuk mengejar karier bermusik. Dia bergabung dengan Alice in Chains pada awal 1990-an.

Karier bermusik Layne Staley

Karier bermusik Layne Staley dimulai pada awal 1980-an ketika ia bergabung dengan band Sleze. Pada 1987, ia bergabung dengan Alice N' Chains yang kemudian berganti nama menjadi Alice in Chains. Bersama dengan band ini, ia merekam beberapa album sukses, seperti Facelift, Dirt, dan Jar of Flies.

Layne Staley dikenal mampu mengekspresikan emosi melalui vokalnya. Suaranya yang khas dan penuh perasaan telah mengilhami banyak musisi dan penggemar musik di seluruh dunia.

Dalam wawancara dengan majalah Rolling Stone pada 1992, Layne Staley mengatakan, bahwa musik adalah tempat perlindungan untuk dia. Staley merasa bahwa musik memberinya kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dengan bebas dan mengatasi kesulitan hidupnya. Layne Staley juga dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup.

Layne Staley ketergantungan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menyebabkan kesehatannya memburuk dan membuatnya kesulitan tampil di panggung. Meski begitu, keterampilan bermusiknya tetap mendapat pengakuan dan dihormati banyak penggemar dan musisi lain.

Mengutip The Famous People, Staley terpaksa keluar dari Alice in Chains pada 1996. Ia semakin parah kecanduan obat-obatan. Ia kembali untuk merekam album Nothing Safe: The Best of the Box, pada 1998.

Pada 5 April 2022, Layne ditemukan meninggal di apartemennya akibat overdosis heroin. Kabar itu kehilangan besar untuk musik grunge, mengingat Layne Staley salah satu vokalis terbaik dalam sejarah musik rock.

Kepergian Layne Staley meninggalkan warisan karyanya yang dihormati banyak orang. Ia telah menginspirasi banyak orang untuk menghargai emosi dan perasaan manusia dalam bermusik.

