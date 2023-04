Rossa Rilis Lagu Religi Khanti, Soundtrack Serial Bidadari Bermata Bening

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Rossa kembali bekerjasama dengan Melly Goeslaw dan Andi Rianto untuk lagu religi terbarunya sekaligus soundtrack serial Bidadari Bermata Bening yang berjudul Khanti. Ini adalah proyek pertama Rossa, Melly Goeslaw, dan Andi Rianto dalam sebuah single untuk Ramadan serta serial Viu setelah 24 tahun mereka bersama di industri musik.

“Ini adalah pengalaman pertama aku bikin single Islami khusus di bulan Ramadan. Sebelum- sebelumnya enggak pernah sama sekali. Jadi aku seneng aja, sebuah pengalaman yang baru buat aku. Apalagi series dan soundtrack ini berkolaborasi dengan orang-orang yang udah expert di bidangnya masing-masing,” ungkap Rossa, dikutip dari siaran pers pada Rabu, 5 April 2023.



Makna Lagu Khanti Menurut Melly Goeslaw



Lebih lanjut, Rossa mengungkapkan makna dari lagu Khanti dari kacamata Melly Goeslaw. “Menurut Teh Melly, Khanti itu artinya adalah orang yang teramat sabar. Sabar dalam artian yang luas. Eggak cuman dalam sabar menanti jodoh, tapi juga sabar dalam menghadapi segala ujian hidup baik secara lahir maupun batin,” kata Rossa.

Single ini dirilis pada Jumat, 31 Maret 2023 di bawah naungan label Inspire Music bersamaan dengan penayangan serialnya di Viu. Khanti juga sudah tersedia dalam platform Spotify, Apple Music, Joox, Langit Musik, Resso.



Serial Bidadari Bermata Bening Diadaptasi dari Novel



Bidadari Bermata Bening merupakan serial Viu Original terbaru yang di adaptasi berdasarkan novel terlaris nasional oleh Habiburahman El Shirazy, salah satu penulis ternama di Indonesia. Habiburahman El Shirazy merupakan penulis sejumlah novel best seller, seperti Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Di Atas Sajadah Cinta dan Pudarnya Pesona Cleopatra.

Poster serial Bidadari Bermata Bening. Dok. Viu

Serial romantis ini menggambarkan kesabaran dan pengorbanan dua insan demi cinta sejati yang dibalut dengan keimanan. Selain memiliki cerita yang menggugah, Bidadari Bermata Bening juga semakin menarik untuk ditonton karena dibintangi oleh selebriti muda berbakat Indonesia, yaitu Zoe Abbas Jackson dan Ari Ilham.



Sinopsis Bidadari Bermata Bening



Bidadari Bermata Bening mengisahkan tentang seorang remaja muda cantik yang harus memilih cinta dalam hidupnya ketika tiga pelamar berbeda bersaing untuk mendapatkan hatinya. Ayna (diperankan oleh Zoe Abbas Jackson) pertama kali diperkenalkan kepada Gus Afif (diperankan oleh Ari Irham), dan pertemuan pertama itu mampu membuat hati keduanya bergetar.

Namun, Ayna harus menghadapi dua laki-laki lainnya yang juga datang untuk melamarnya. Ayna harus dihadapkan dengan para pria dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda.

