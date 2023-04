Daftar Pemain Film Ancika 1995, Peran Dilan Digantikan oleh Arbani Yasiz

TEMPO.CO, Jakarta - Novel populer karya Pidi Baiq berjudul Ancika: Dia yang Bersamaku Tahun 1995 kembali digarap menjadi sebuah film yang akan diperankan oleh berbagai bintang populer. Ancika 1995 ini telah memulai proses produksi sejak 3 April 2023 yang mengisahkan spin off dari trilogi film Dilan.

Digarap oleh sutradara handal Benni Setiawan dan skenario ditulis sejak tiga bulan lalu oleh Tubagus Deddy dan Pidi Baiq pastinya film ini sangat dipersiapkan secara matang. Apalagi, penonton sudah sangat penasaran akan kisah Ancika. Penasaran dengan jalan ceritanya? mari simak sinopsis, fakta terkait, dan daftar pemain Ancika dibawah ini.

1. Sinopsis Film Ancika 1995

Film Ancika 1995 mengisahkan seorang siswi SMA cantik dan pintar yang bernama lengkap Ancika Mehrunisa Rabu, sementara Dilan merupakan seorang mahasiswa tingkat tiga di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Gadis cantik ini pertama kali bertemu Dilan di rumah Abah.

Dilan berteman dengan anak terakhir Abah yang bernama Anwar, pertemuan tidak sengaja tersebut mendapatkan first impression yang tidak terlalu baik. Ancika menilai Dilan sebagai seseorang yang aneh dan sosok anggota geng motor yang menyebalkan.

Sebab itulah, ia menganggap Dilan tidak cocok untuk dijadikan teman dekat, namun hubungan di antara mereka berkembang dan keduanya merasa nyaman menjadi teman. Begitupun dengan keluarga Ancika yang telah mempercayakan Dilan untuk menjaganya.

Ancika tidak pernah menjalin hubungan percintaan, meskipun ada pria yang berniat untuk menikahinya. Dia menolak tawaran tersebut, alasannya karena dirinya masih bersekolah dan tidak tertarik pada pria tersebut. Sejak saat itu, hubungan Dilan dan Ancika terlibat banyak kisah manis, romantis, sampai kesalahpahaman.

2. Trilogi Film Dilan dengan Film Ancika Berbeda Rumah Produksi

Film Ancika merupakan trilogi spin off dari film Dilan yang diproduksi oleh Max Pictures dan Falcon Pictures. Sama-sama diadaptasi dan ditulis dari novel karya Pidi Baiq, namun film Ancika kali ini diproduksi oleh Enam Sembilan Production dan The Panasdalam Pictures.

Perbedaan rumah produksi inilah yang membuat pemeran utama dalam film sebelumnya tidak dapat bergabung kembali. Trilogi Dilan dan Milea diperankan oleh Iqbaal Ramadhan dan Steffi Zamora, sementara Dilan dan Ancika akan diperankan oleh Arbani Yasiz dan Azizi Shafaa Asadel.

3. Arbani Yasiz Berperan sebagai Dilan

Arbani Yasiz berperan sebagai Dilan yakni sosok mahasiswa seni rupa ITB yang nyentrik namun tetap berprinsip. Karakternya yang semakin tumbuh dewasa ini, membuat Dilan menjadi seorang aktivis dan mahasiswa super populer hingga kisah cintanya yang semakin rumit.

4. Azizi Shafaa Asadel Berperan sebagai Ancika

Azizi Shafaa Asadel atau yang dikenal sebagai Zee JKT 48 berperan sebagai Ancika yang cantik namun hatinya sulit dijangkau Dilan. Ancika merupakan sosok siswi SMA yang kuat dan tegas, ia selalu menganggap bahwa pacaran adalah sesuatu yang tidak berguna dan membuang waktu saja.

5. Daftar Pemain Lengkap Ancika

Daftar pemain lengkap film Ancika 1995 yang memulai proses produksinya sejak 3 April 2023, simak daftar nama pemain dan karakternya di bawah ini.

Arbani Yasiz memerankan Dilan

Azizi Shafaa Asadel memerankan Ancika

Yeyen Lidya memerankan Bi Opi

Kenes Andari memerankan Mamah Ancika

Irgi fahrezi memerankan Papa Ancika

Daffa Wardhana memerankan Yadit

Putri Ziani memerankan Nyanya

Sendy Hilman memerankan Mumu

Rizky Tama memerankan Hilman

Ilyasa Anta memerankan Iksan

Ferdy putra memerankan Ipul

Jessica Caroline memerankan Grace

Zeaslin Wichita memerankan Linda

Rafi Zaidan memerankan Ibrahim

Fiery Rizbani memerankan Agus

Sunaryo Barkis memerankan Pak Iban

Mutiara sebagai Rina

Didin sebagai Polisi Wawan

Jefan Nathanio sebagai Bono

Ratu Rafa sebagai Indri

Kenzy Taulany sebagai Dudi

Adhyat sebagai Beni

Dito Darmawan sebagai Mang Anwar

Farandika sebagai Bagas

Ira Wibowo sebagai Bunda Dilan

Nicholas Calame sebagai Hendra

Gian Keenar sebagai Sony

Gracia sebagai Risa

Mathias Muchus sebagai Abah

Tri Yudiman sebagai Nenek

Nah, itu dia sinopsis, fakta terkait, dan daftar pemain film Ancika 1995 yang menampilkan penggantian aktor untuk pemeran utama, karena adanya perubahan peran dan karakter Dilan yang sekarang menjadi seorang mahasiswa.

Nur Qomariyah