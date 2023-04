Gregoria Mariska Tunjung Juarai Spain Masters 2023, Mikha Angelo Menonton Pacar Sambil Tampil Ngabuburit

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akhirnya mengakhiri paceklik gelarnya setelah lima tahun berjuang di BWF World Tour Series dengan menjuarai Spain Masters 2023. Ia menumbangkan lawan beratnya, Pusarla V. Sindhu dari India, dua gim langsung.

Kemenangan Gregoria Mariska Tunjung ini disaksikan sang kekasih, Mikha Angelo sambil tampil bersama bandnya, TheOvertunes mengisi acara ngabuburit di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Ahad, 2 April 2023. Setelah 3 jam tampil di panggung kecil yang mengajak penggemarnya berinteraksi langsung, Mikha berkali-kali turun panggung untuk menonton jalannya pertandingan yang disiarkan secara streaming melalui ponsel manajemen TheOvertunes.

Mikha Angelo Tampil Sambil Menonton Pertandingan Kekasih

Kebetulan, pertandingan Jorji, nama panggilan badminton lovers kepada perempuan kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah itu, berlangsung setelah acara buka puasa. TheOvertunes, yang digawangi tiga bersaudara itu melanjutkan tampil setelah penonton berbuka puasa dengan gaya lebih santai.

X

Manajemen TheOvertunes mengunggah beberapa video yang memperlihatkan ketegangan di wajah Mikha, di Instagram Story band tersebut. Dua personel TheOvertunes lain, Mada Emmanuel dan Ruben Nathaniel, yang juga kakak Mikha, memilih menguatkan adiknya.

“Perform + mendukung kekasih @mikha97 @gregoriamrska,” tulis manajemen di atas video itu. Kamera memperlihatkan Mikha yang turun dari panggung demi melihat jalannya pertandingan dan perubahan skor. “Sampe bawa mic,” tulis manajemen di atas video itu saat memperlihatkan Mikha membawa mikrofon turun dari panggung ke meja.

Penonton Ikut Nobar Gregoria Mariska Tunjung Bertanding

Pada akhirnya, penonton bersimpati dengan Mikha dan memilih menonton jalannya pertandingan. Mereka meriung bersama di satu meja sambil menghadap beberapa ponsel yang menyiarkan pertandingan itu. "Acara diakhiri dengan nobar @gregoriamrska bertanding,” tulis manajemen. Beberapa penonton memilih menggunakan ponselnya untuk merekam ekspresi di wajah Mikha Angelo.

“Yuk, satu lagi,” terdengar suara dari belakang ponsel saat skor di gim kedua sudah 20-8, match point. Wajah Mikha makin tegang. Ia menangkupkan kedua tangan lalu mengusapkan mukanya. Ia terlihat geregetan. Lalu tempik sorai terdengar setelah perempuanj yang dipanggil Mikha dengan Ria ini menuntaskan pertandingan. Mikha berteriak lega. “Congrats,” tulis manajemen.

Hubungan Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung sudah terjalin empat tahun ini. Keduanya saling mengisi dan mendukung. Mikha, kerap menyemangati Gregoria yang berambisi tembus sepuluh besar peringkat BWF untuk tunggal putri. Ia saksi bagaimana kekasihnya berjibaku melawan mentalnya sendiri agar bisa mengejar mimpinya. Mikha tak pernah absen menyaksikan pertandingan sang pacar sekalipun secara streaming. "So proud of you @geugouia. Amazing, amazing, amazing, Yuk terus," tulis Mikha di akun Twitternya kala sang kekasih bisa menembus perempat final All England 2023.

