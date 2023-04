Profil dan Fakta Unik Member BABYMETAL, Grup Band Metal Kawaii dari Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - BABYMETAL merupakan grup wanita dari Jepang yang akan memulai tur Asia dan Australia pada tahun ini, mulai dari Indonesia, Bangkok, Hongkong, Taipei, Kuala Lumpur, Brisbane, Sydney, dan Melbourne. The One atau sebutan penggemar BABYMETAL ini akan segera menyambut kehadirannya di Indonesia pada 25 Mei 2023.

Konser bertajuk BABYMETAL World Tour 2023 ini telah diumumkan oleh iMe Indonesia selaku promotor yang membawa BABYMETAL pada 25 Mei 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall. 10. Grup musik ini debut sejak 2010 dengan genre musik metal, pop, tarian tradisional Jepang pastinya sangat unik untuk diikuti.

Grup idola ini awalnya beranggotakan tiga orang bernama Sumetal, Moametal, dan Yuimetal, namun Yuimetal memutuskan untuk keluar. Debut sebagai subunit Sakura Gakuin dan diproduseri oleh Kobametal pada 2010, akhirnya pada 2013 Babymetal menjadi grup independen resmi dan mengeluarkan berbagai album super keren. Mari simak profil member Babymetal dan faktanya yang harus diketahui berikut ini.

Profil Member BABYMETAL

1. Su Metal

X

Su Metal memiliki nama asli Su Yi Mizuno yakni vokalis Babymetal yang lahir pada 20 Juni 1997 di Prefektur Hiroshima Jepang. Su Metal memiliki tinggi badan 160 cm dengan berat badan 37 kg. Pemilik zodiak Sagitarius ini memiliki dua kakak perempuan, kakak keduanya bernama Nakamoto Himeka yakni anggota Nogizaka46. Sebagai seorang penyanyi dan penari, Su Metal yang memiliki golongan darah B ini ternyata pandai memainkan piano dan biola sejak kecil.

2. Moametal

Moametal memiliki nama asli Moa Kikuchi yakni penari Babymetal yang lahir pada 4 Juli 1999 di Nagoya, Jepang. Moametal memiliki tinggi badan 152 cm dengan berat badan 32 kg. Pemilik zodiak Cancer ini merupakan seorang penari yang berhasil memenangkan berbagai kompetisi tari. Moametal yang memiliki golongan darah A ini ternyata pandai memainkan gitar dan hobi berolahraga.

3. Momometal selaku Member Baru

Baca Juga: Mengenal Babymetal yang akan Konser Berbarengan Jadwal dengan Suga BTS di Indonesia

Momometal memiliki nama asli Momoko Okazaki merupakan member baru di Babymetal. Gadis yang akrab dipanggil Moko-chan ini lahir pada 3 Maret 2003 di Kanagawa, Jepang. Momo memiliki tinggi badan 162 cm, pemilik zodiak Pisces ini seorang penari dan mantan idola Jepang yang pernah menjadi anggota Sakura Gakuin. Momometal mempunyai hobi mendengarkan musik barat.

4. Yuimetal selaku Mantan Member

Yuimetal memiliki nama asli Yui Mizuno yakni penari Babymetal yang lahir pada 20 Juni 1999 di Kanagawa, Jepang. Yuimetal memiliki tinggi badan 144 cm dengan berat badan 27 kg. Pemilik zodiak Gemini ini merupakan seorang penari yang berhasil memenangkan berbagai kompetisi tari. Yuimetal yang memiliki golongan darah A ini ternyata hobi mengumpulkan stiker.

Fakta Unik BABYMETAL

1. Berawal dari Sub-Unit Sakura Gakuin

Babymetal debut pada 2010 dengan tiga anggota bernama Sumetal, Moametal, dan Yuimetal. Grup band dengan konsep heavy metal ala idol Jepang ini merupakan bagian dari sub-unit idol grup Sakura Gakuin yang berhasil berdiri sendiri dan independen sejak 2013.

2. Debut dan Live Pertama Kali pada 2010

Debut sejak 28 November 2010 di Sakura Gakuin Festival membuat penampilan live pertama kalinya ini disukai oleh banyak orang dengan menampilkan lagu Ijime Dame Zettai (No More Bullying) dan selanjutnya merilis sebuah single berjudul Doki Doki Morning pada 2010.

Grup band populer dari Jepang ini telah berhasil mengeluarkan empat album berjudul Babymetal pada 2014, Metal Resistance pada 2016, Metal Galaxy pada 2019, dan juga The Other One pada 2023.

3. Yuimetal Hengkang dari Grup pada 2018

Yuimetal yang memiliki nama lengkap Yui Mizuno ini awalnya hiatus dari grup pada 2018, saat Babymetal melakukan tour di Eropa dan Amerika Serikat. Hingga pada Oktober 2018, Yumetal memutuskan keluar grup dengan alasan kesehatan.

4. BABYMETAL Manggung Membawa Personel Professional

Setelah keluarnya Yuimetal, saat ini BABYMETAL membawa personel berbakat dan profesional seperti Takayoshi Ohmura sebagai gitaris, Boh sebagai bassist, hingga Hideki Aoyama sebagai drummer. Selain itu, Babymetal juga selalu membawa dancer super keren bernama Momoko Okazaki, Riho Sayashi, dan Kano Fujihira.

6. Awalnya Moametal Tidak Memahami Genre Musik Metal

Berawal dari wawancara Billboard, Moametal mengakui bahwa pada awalnya ia tidak memahami mengenai genre metal karena debut sejak berusia 11 tahun. Meskipun sempat mengalami beragam keraguan dan ketakutan, akhirnya Moametal mendapatkan banyak pengalaman baru yang luar biasa, berkat dukungan banyak penggemar yang menyukai genre musik yang ditampilkan grup BABYMETAL.

7. Berhasil Menyabet Sederet Penghargaan

Setelah berhasil debut selama tiga belas tahun ini, beragam penghargaan telah diraih Babymetal mulai dari NEO Awards 2014 sebagai Best Musical Act, Metal Hammer Golden Gods Awards 2015 dalam penghargaan Breakthrough Award, MTV Europe Music Awards 2017 sebagai Best Japan Act hingga MTV Video Music Awards Japan 2020 sebagai Best Album Of The Year.

8. BABYMETAL Menambah Member Baru

Pada 1 April 2023, Babymetal mengumumkan member baru yakni Momoko Okazaki pada saat BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - BLACK NIGHT di PIA Arena MM. Momometal adalah musisi muda berbakat yang bergabung di grup sebagai penari dan peneriak, membawa energi dan gaya unik ke dalam grup. Lahir dan besar di Jepang, Momoko telah menjadi penggemar BABYMETAL sejak ia masih remaja dan sangat senang bisa menjadi bagian dari grup ini. Penambahan Momoko ke dalam grup datang ketika mereka sedang bersiap merilis album keempat mereka yang telah dinanti-nantikan.

Itulah profil dan fakta terbaru dari member Babymetal yang akan menggelar konser di Indonesia pada 25 Mei 2023. Konser Babymetal akan diadakan di ICE BSD, Tangerang.

NUR QOMARIYAH | Berbagai sumber